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Росреестр Прикамья объяснил, почему не действует «дачная амнистия 2.0»

13.36 Среда, 29 марта 2023
Пермский край: новости дня
В Управление Росреестра по Пермскому краю обратился житель г. Березники с вопросом. Березниковец решил воспользоваться «дачной амнистией 2.0» и подал документы в местную администрацию на предоставление земельного участка под домом, в котором он живет с семьей уже более 25 лет. В администрации он получил отказ. Почему?

В ситуации разбирается Елена Клюшова, начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления:

- Законом о «дачной амнистии 2.0» предусмотрено, что гражданин, который использует для постоянного проживания возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта и право собственности на который у гражданина и других лиц отсутствует, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, который не предоставлен этому гражданину и на котором расположен этот жилой дом.

Права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (от 21.07.1997 №122-ФЗ), признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

В нашем случае право собственности на жилой дом было зарегистрировано ранее за другими людьми в установленном законом порядке. Возможно, в Бюро технической инвентаризации. Эти права остаются действительными и по сей день. А значит, «дачная амнистия 2.0» здесь не может быть применена.

Что же делать гражданину? Рекомендуем в такой ситуации для оформления своих прав найти прежнего собственника и заключить с ним гражданско-правовую сделку. Если его найти уже невозможно, нужно обратиться за признанием права в судебном порядке.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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