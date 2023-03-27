Судебные приставы разыскивают родственников защитников Новороссийска

Марина Осипова © Вечерние ведомости

ГУФССП России по Пермскому краю просит помощи у пермяков в поиске родственников бойцов-кранофлотцев, чьи останки были на найдены поисковым отрядом «Долг» ГУФССП России по Краснодарскому краю.2 сентября 1942 года начался бой за 503,5 высоту на подступах к Новороссийску. От успеха этой операции зависела оборона стратегически важного выхода к Черном морю. У краснофлотцев и командиров 142-го отдельного батальона 255-й бригады морской пехоты была одна задача — занять высоту и удерживать ее, пока советские войска закрепятся в промышленном районе города.Бои за высоту продолжались почти неделю и стоили жизни 137 морским пехотинцам. Прикрывать отход батальона осталась группа добровольцев в количестве 16 человек. Все они числятся пропавшими без вести.С 2006 году на месте тяжелых боев начали работать поисковые команды, которые возвращали погибшим их имена, а живым рассказывали о подвигах их родственников. За это время волонтерами были обнаружены останки более 60 краснофлотцев и командиров 255-й бригады морской пехоты. В 2022 году поисковиками были обнаружены останки пяти краснофлотцев.Сейчас участники Краснодарской краевой общественной организации «Кубанский плацдарм» и поискового отряда «Долг» ГУФССП России по Краснодарскому краю разыскиваются родственники бойцов-краснофлотцев 142-ого отдельного батальона 255-й бригады морской пехоты, погибшие в сентябре 1942 года в бою за высоту 503,5 на подступах к Новосибирску:- Мальцев Алексей Трофимович, 1909 года рождения, лейтенант, командир взвода, уроженец г. Молотов;- Миргород Федор Иванович, 1920 года рождения, младший лейтенант, командир взвода, уроженец г. Молотов.Если вам знакомы эти фамилии или это ваши пропавшие без вести родственники, обращайтесь по телефону 220-11-14 (отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Пермскому краю) или по электронной почте на адрес press@r59.fssp.gov.ru