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Три геодезических пункта в Прикамье начинаются на Ы

13.13 Пятница, 24 марта 2023
Пермский край: новости дня
Много ли существует слов на букву «Ы»? А вот пунктов государственной геодезической сети в Пермском крае на эту букву целых три.

Ыджыдьёль (индекс P4025315), Ыджыдшор (индекс P3936310) и Ыджыднюр (индекс P4032223) - все они находятся в труднодоступной местности без возможности исследования - в лесах Коми-Пермяцкого округа. Два из них - Ыджыдьёль и Ыджыдшор - находятся в Гайнском муниципальном округе, а третий, Ыджыднюр, - в Косинском муниципальном округе.

Такие названия пунктов возникли неспроста: большинство из них привязаны к какому-либо природному объекту и имеют такое же название. Ыджыднюр в переводе с коми-пермяцкого – «большое болото». Пункт Ыджыднюр с координатами 60.0316, 55.2624 привязан к одноименному болоту в Косинском районе, а Ыджыдшор (60.6234, 53.5843) и Ыджыдьёль (60.9380, 54.0174) названы так же, как небольшие реки в Гайнском округе, протекающие вблизи самих пунктов.

Где искать эти пункты государственной геодезической сети с необычными названиями? Ближайший населенный пункт к Ыджыдьёль - п. Верхний Будым. Расстояние между ними – 43,4 км. От п. Серебрянка до Ыджыдшор – 17 км и от п. Лочь-Сай до Ыджыднюр – 6 км.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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