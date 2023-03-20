В «Горьковке» ждут изобретателей и любителей искусства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на встречу изобретателей и лекцию о модернизме.21 марта в 17:00 состоится заседание клуба «Изобретатель» (12+). Темы для обсуждения: «Наука России»; «О важности писать заявки на изобретение. Последний полученный патент»; «Проект-конструктор «Электронные кубики».Фермер-изобретатель Алексей Балакин выступит с докладом «Солнечный дом, который кормит. Основы технологии, дающие автономность».Создатель IT-школы для детей в Тобольске Константин Константинов расскажет о своем опыте по «оцифровке» школы и как «токенизировал» ее. Выступит на эту же тему и создатель блокчейн-школы, специалист по оцифровке бизнес- проектов Константин Медведев.Организаторы приглашают всех, кому интересны новые технологии, изобретения, проекты в IT-сфере. Малый зал (3 этаж, правое крыло).22 марта в 18:30 состоится лекция «В плену модернизма» (16+). Искусствовед Сергей Крюков расскажет: как проявляется зависимость современного искусства от произведений классиков; чем отличается модернизм от постмодернизма и метамодернизма; как понимать произведения современных художников Перми в контексте истории искусств; нужно ли для понимания сути современного искусства разбираться в культуре эпохи Ренессанса и Просвещения. Проанализирует произведения Марселя Дюшана, Энди Уорхолла, Жан-Мишеля Баския, Дэмиена Херста и других авторов.С. Крюков окончил Санкт-Петербургскую академию художеств им. Ильи Репина, автор публикаций о творчестве классиков российского изобразительного искусства.Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж).