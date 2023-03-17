Возрастное ограничение 18+
Пермский профессор выплатил многотысячный штраф за хищение денег у alma mater
Пермский край: новости дня
Судебные приставы краевой столицы взыскали с педагога многотысячный уголовный штраф. Мужчина был привлечен к ответственности за мошенничество и присвоение денежных средств в особо крупных размерах.
Пермяк в составе организованной преступной группы реализовал незаконную схему, в ходе которой финансы, выделенные на повышение квалификации учителей, были незаконно присвоены правонарушителями. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю и сотрудниками службы безопасности ВУЗа было установлено, что преподаватель вместе с сообщниками длительное время заключали договоры на оказание образовательных услуг с одной из пермских организаций. Но у данной компании не было фактической возможности заниматься обучающей деятельностью, так как в штате не было соответствующих специалистов. В итоге все обучение проводилось непосредственно педагогами учебного заведения без привлечения третьих лиц. За несколько лет под видом фиктивных услуг было похищено порядка 28 млн. 500 тыс. рублей.
Суд признал профессора виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тыс. рублей.
Процессуальный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю. Уведомив должника о возбуждении исполнительного производства, судебные приставы предупредили его о возможной замене наказания в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом срок. Мужчина в кратчайшие сроки внес всю положенную сумму на депозитный счет подразделения ведомства.
Пермяк в составе организованной преступной группы реализовал незаконную схему, в ходе которой финансы, выделенные на повышение квалификации учителей, были незаконно присвоены правонарушителями. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю и сотрудниками службы безопасности ВУЗа было установлено, что преподаватель вместе с сообщниками длительное время заключали договоры на оказание образовательных услуг с одной из пермских организаций. Но у данной компании не было фактической возможности заниматься обучающей деятельностью, так как в штате не было соответствующих специалистов. В итоге все обучение проводилось непосредственно педагогами учебного заведения без привлечения третьих лиц. За несколько лет под видом фиктивных услуг было похищено порядка 28 млн. 500 тыс. рублей.
Суд признал профессора виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тыс. рублей.
Процессуальный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю. Уведомив должника о возбуждении исполнительного производства, судебные приставы предупредили его о возможной замене наказания в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом срок. Мужчина в кратчайшие сроки внес всю положенную сумму на депозитный счет подразделения ведомства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».