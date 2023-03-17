Пермский профессор выплатил многотысячный штраф за хищение денег у alma mater

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы краевой столицы взыскали с педагога многотысячный уголовный штраф. Мужчина был привлечен к ответственности за мошенничество и присвоение денежных средств в особо крупных размерах.Пермяк в составе организованной преступной группы реализовал незаконную схему, в ходе которой финансы, выделенные на повышение квалификации учителей, были незаконно присвоены правонарушителями. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю и сотрудниками службы безопасности ВУЗа было установлено, что преподаватель вместе с сообщниками длительное время заключали договоры на оказание образовательных услуг с одной из пермских организаций. Но у данной компании не было фактической возможности заниматься обучающей деятельностью, так как в штате не было соответствующих специалистов. В итоге все обучение проводилось непосредственно педагогами учебного заведения без привлечения третьих лиц. За несколько лет под видом фиктивных услуг было похищено порядка 28 млн. 500 тыс. рублей.Суд признал профессора виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тыс. рублей.Процессуальный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю. Уведомив должника о возбуждении исполнительного производства, судебные приставы предупредили его о возможной замене наказания в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом срок. Мужчина в кратчайшие сроки внес всю положенную сумму на депозитный счет подразделения ведомства.