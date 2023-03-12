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В Перми судебные приставы взыскали с застройщика более 290 тысяч рублей для устранения дефектов, обнаруженных в новой квартире.

10.19 Пятница, 17 марта 2023
Пермский край: новости дня
Житель Перми на основании договора участия в долевом строительстве стал обладателем трёхкомнатной квартиры в новостройке от АО «ПЗСП». Однако в процессе эксплуатации недвижимости новосел обнаружил множество недостатков качества отделочных и монтажных работ.

За свой счет гражданин провел строительно-техническую экспертизу квартиры, которая установила стоимость устранения строительных дефектов - порядка 235 тысяч рублей. В адрес строительной компании была направлена претензия, но она осталась без ответа. Тогда мужчина обратился в суд, который поддержал дольщика и постановил взыскать с застройщика стоимость расходов на устранение строительных недостатков, компенсацию морального вреда, расходов по оплате услуг эксперта и юриста.

Исполнительный документ о взыскании с АО «ПЗСП» задолженности на общую сумму более 290 тысяч рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Судебный пристав уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции.

Применения мер принудительного взыскания не потребовалось. В установленный для добровольного исполнения срок вся сумма задолженности поступила на депозитный счет подразделения службы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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