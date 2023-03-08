«Горьковка» приглашает пермяков на уикенд

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В субботу Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает поиграть в настольные игры, в воскресенье - на концерт и литературную встречу.18 марта с 11:00 до 16:00 Клуб экологической культуры проведет день настольных игр (6+). В библиотеке ждут опытных игроков, начинающих и тех, кто только хочет познакомиться с играми в шахматы, го, нарды и другими. Участники узнают о важности интеллектуального досуга, его позитивном влиянии на мышление и ментальное здоровье.Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж).19 марта в 12:00 состоится концерт-беседа «Город мой – Пермь» (12+). К 300-летию Перми. Учащиеся и преподаватели «Детской музыкальной школы № 6 «Классика»» исполнят произведения И. Баха, П. Чайковского, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, сочинения пермских композиторов.«На улицах Перми можно встретить много памятников архитектуры, но зачастую мы даже не задумываемся о том, какова история этих сооружений, что скрывается под современным фасадом. А ведь многие исторические здания связаны с культурной жизнью города. Музыканты школы искусств приглашают на виртуальную прогулку, чтобы увидеть город с новой стороны: обратиться к истории, вспомнить знаковые имена, без которых трудно себе представить современную культурную жизнь Перми»,– рассказали организаторы.Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), вход свободный по предварительной записи: +7 (342) 236 01 89.19 марта в 14:00 – литературная встреча «Читай – почитай» (16+). Эти встречи проходят каждое воскресенье для старших школьников и студентов младших курсов. В первый час ее участники разберут последние главы книги «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Во второй части встречи - обсуждение любимых произведений из поэзии и кино. Проект «Читай – почитай» направлен на привлечение молодежи к чтению.Автор проекта Ульяна Дерюшева считает, что в современном обществе интерес к книгам значительно снизился, из-за чего происходит глобальный кризис в духовной жизни юношества и общества в целом. В рамках своего исследования она пришла к выводам: читательские интересы ее сверстников не совпадают с литературной программой в школе, у них есть желание читать и делиться своим мнением о прочитанном.Зал совещаний (2 этаж, левое крыло).