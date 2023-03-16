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Благодаря судебным приставам клиенты турагенства получили компенсации за сорванный отдых

11.43 Четверг, 16 марта 2023
Пермский край: новости дня
Вместо отдыха на побережье Красного моря житель г. Губахи вынужден был отстаивать право на компенсацию за испорченный отпуск в зале суда. Десятидневный тур в Египет был отменен турфирмой за два дня до вылета. Представители юридического лица оправдывали односторонний отказ в предоставлении оплаченных услуг обстоятельствами непреодолимой силы, а именно изменением в геополитической ситуации. Сам же несостоявшийся турист был уверен, что компания могла отправить его на отдых, ведь в марте 2022 года авиасообщение между Россией и Египтом не прерывалось.

Действуя в интересах гражданина, в суд обратились с иском представители Роспотребнадзора. По мнению работника надзорного органа ООО «ПЕРМЬ-ТРЭВЕЛ» могло обеспечить исполнение договорных обязательств, для этого требовалось либо заменить авиаперевозчика, либо оптимизировать маршрут. В любом случае компания могла найти способ доставить пермяка к месту отдыха. Суд постановил взыскать с юридического лица порядка 190 тыс. рублей. Данная сумма включала в себя возврат денежных средств за туристический продукт, компенсацию моральных и нравственных страданий гражданина, а также неустойку и штраф за нарушение Закона «О защите прав потребителей».

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на своевременное уведомление о возбуждении исполнительного производства, представители юридического лица не торопились выплатить взыскателю положенные денежные средства. Сотрудником ведомства было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 10 тысяч рублей. После применения штрафной санкции руководитель туристической фирмы перевел на депозитный счет отдела положенную сумму.

Также с помощью работников органа принудительного исполнения добиться возврата стоимости путевки и компенсации морального ущерба за сорванный отдых удалось семье из г. Соликамска, оказавшейся в аналогичной ситуации. После перечисления денежных средств взыскателям исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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