Возрастное ограничение 18+

Компьютерная модель ученых Пермского Политеха поможет в диагностике и лечении неврологического заболевания кисти руки

13.05 Среда, 15 марта 2023
Пермский край: новости дня
Синдром запястного канала, который сопровождается болью и онемением кисти руки, является наиболее распространенной патологией среди расстройств периферической нервной системы. Обследование, который проходит пациент с туннельной нейропатией с помощью клинической диагностики, МРТ, КТ и ультразвука, не позволяют получить полную информацию об основной причине компрессии (сжатия) нерва. Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Пермского медицинского университета создали биомеханическую модель запястного канала, которая способна рассчитать давление на срединный нерв во время движения пальцев и кисти. Такое моделирование является одним из этапов персонализированной методики определения компрессии срединного нерва.

Исследование опубликовано в журнале «Applied Sciences» 2023 года и выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Пермского края № 22-21-20067.

Биомеханическая трехмерная модель запястного канала в соответствии с физиологическими и анатомическими особенностями была построена на основе снимков МРТ кисти здорового человека. Магнитно-резонансные изображения были сегментированы и обработаны в специальной программе для компьютерного моделирования. Для имитации движения запястья были выбраны четыре действия: сгибание пальцев, сгибание/разгибание кисти и разгибание запястья с последующим сгибанием пальцев. После анализа движений руки было получено распределение напряжений по всем тканям кисти.

— Результаты показывают, что сдавливание срединного нерва происходит быстрее при сгибании запястья, чем при разгибании запястья или пальцев. Нерв подвергается напряжению из-за механического контакта с окружающими тканями, а не из-за жидкости в клетках соединительной ткани, которая заполняет свободные полости. Таким образом, давление является одним из косвенных показателей, приводящих к синдрому запястного канала, — рассказал доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха Алексей Кучумов.

Такое давление снижает подвижность нерва, в связи с чем во время движений в лучезапястном суставе он подвергается микротравматизации. Вместе с этим из-за повышения давления в этой области страдает циркуляция венозной и артериальной крови, что в итоге вызывает запуск биомеханических и структурных изменений в области запястного канала.

— Созданная модель учитывает влияние различных движений кисти и пальцев на сдавливание срединного нерва. Наши результаты могут быть полезны при диагностике и лечении синдрома запястного канала, — сообщил аспирант кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского Политеха Савелий Пешин.

Разработчики из Пермского Политеха с коллегами впервые создали единый численный алгоритм диагностики синдрома запястного канала. Он основан на обработке медицинских изображений, анамнезе пациента и дополнительных персональных данных.

— Наше исследование включает анализ клинических, лабораторных, инструментальных и анамнестических данных пациентов с синдромом запястного канала. С помощью биомеханического моделирования мы получили новые сведения о факторах, которые влияют на развитие компрессии нерва. Это поможет практикующим врачам вовремя предпринять необходимые меры для профилактики и лечения туннельных синдромов, – поясняет заведующая кафедрой неврологии и медицинской генетики, доктор медицинских наук ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера Юлия Каракулова.

Разработка пермских ученых вписывается в основную тенденцию последних лет – моделирование физиологии человека и развитие персонализированных подходов. Это позволяет учитывать индивидуальные параметры пациента для качественных рекомендаций по лечению и профилактике заболеваний.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбуржцев приглашают пройти обследование на передвижном флюорографе
07 марта 2023
Вузы в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщений о минировании
10 марта 2023
Свердловчане забраковали зараженный кориандр из Ростовской области
07 марта 2023
Студенты Гуманитарного университета предложили брендировать видео к 300-летию Екатеринбурга
07 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:23 Неизданные рассказы Сэлинджера впервые прозвучат на пермской сцене
13:05 Компьютерная модель ученых Пермского Политеха поможет в диагностике и лечении неврологического заболевания кисти руки
13:06 В феврале жители Прикамья оформили в Росреестре более 1000 домов
13:02 Асфальт для мостов станет прочнее благодаря новой технологии Пермского Политеха
10:30 В Добрянке оштрафовали школу за нарушение законодательства об исполнительном производстве
13:14 Защитить детское питание от токсичных веществ позволит методика ученых Пермского Политеха
13:11 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку, лекцию и встречу клуба
10:21 В Перми беседа с должником помогла миром решить вопрос с арестом автомобиля
10:09 В Пермском крае посетитель пытался пронести в суд ножницы
18:16 Бизнесу Прикамья предложили линейку отечественных операционных систем в облаке
13:53 Бойцы из Соликамска примут участие в турнире Ural FC 2 в Самаре
12:04 Чистая вода будет доступна на грузовых судах благодаря ученым Пермского Политеха
10:14 В Перми судебные приставы помогли мужчине вселиться в свою квартиру
13:03 Росреестр Прикамья объясняет разницу между договором аренды и договором найма
12:57 Рассчитать идеальные тарифы для общественного транспорта позволит математическая модель ученых Пермского Политеха
12:51 В Прикамье судебные приставы отстояли право деревенских жителей на безопасную воду
13:29 В Прикамье массово проверили почти 4000 гектаров земли
13:08 Ученые Пермского Политеха улучшили обнаружение объектов нейронными сетями
09:53 После неоднократных нарушений в Прикамье закрылся молочный завод
13:04 Росреестр Прикамья разъясняет, как разрешить земельный спор
13:00 Ученые Пермского Политеха выяснили, как продлить жизнь мостов
Все новости
13:15 Оренбуржец получил пожизненный срок за тройное убийство и изнасилование
12:32 Глава Чувашии сообщил о двух случаях заражения сибирской язвой в регионе
12:21 В Красноярском поселке на месте бывшего детсада установили БМП
11:07 СМИ: сотрудники Wildberries в нескольких регионах РФ объявили о забастовке
17:44 Только два депутата ГД проголосовали против поправок в УК о дискредитации и фейках
16:40 МЧС: в Ижевске на ТЭЦ произошел пожар
16:26 Житель Башкортостана, оскорбивший судью, получил 8 лет и 8 месяцев строгого режима
15:39 ГД приняла закон о лишении свободы до 15 лет за «фейки об участниках СВО»
14:48 Псковский военный, стрелявший в автобус с пассажирами в самоволке, получил 5,5 лет колонии
14:18 Глава ВОЗ: говорить о завершении пандемии COVID-19 можно будет уже в этом году
12:31 Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
11:47 В ГД внесут законопроект, который обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании денег
11:20 В Новосибирске осужденный по делу о масштабных хищениях кардиохирург выйдет из колонии досрочно
17:35 СК: житель Таганрога получил 6 лет за то, что избивал и не кормил своего сына
16:19 В ГД внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
15:49 Власти Воронежа объяснили «громкие звуки» в городе работой авиации
15:11 В Сбере рассказали о мошенниках, которые запугивают клиентов статьей «о госизмене»
14:35 СМИ: в Москве на Большой кольцевой линии сбой из-за потопа в тоннеле
13:46 Курганская прокуратура проверяет детдом после сообщений о жестоком обращении с ребенком
12:39 В Японии скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ
12:09 В Хабаровске задержана активистка движения «ЯМыФургал» по подозрению в госизмене
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK