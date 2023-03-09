В феврале жители Прикамья оформили в Росреестре более 1000 домов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным регионального Управления Росреестра, в феврале 2023 года в Пермском крае на государственный кадастровый учет поставлено 1022 индивидуальных жилых дома общей площадью 126 032 кв. м на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки. Это на 8% выше показателя аналогичного периода 2022 года. При этом половина из построенных домов соответствует стандартам индивидуального жилищного строительства, установленным на территории Пермского края – дома площадью не более 150 кв. м на земельных участках площадью не более 1500 кв. м.Прослеживается также увеличение на 27% по количеству домов относительного предыдущего месяца (в январе 2023 поставлено на кадастровый учет 803 дома).В пятерке лидеров традиционно 1 место занимает Пермский муниципальный округ – 288 дома общей площадью 35 291 кв. м. На втором месте – город Пермь, где построено 123 дома общей площадью 20 222 кв. м. На третьем месте Краснокамский городской округ - 76 домов общей площадью 7 681 кв. м. Четвертое место занимает Кунгурский муниципальный округ - 58 домов общей площадью 6 884 кв. м. На пятом месте Добрянский городской округ - 51 дом общей площадью 7 128 кв. м.В пяти территориях края, а именно в Гремячинском, Кизеловском, Красновишерском, Гайнском и Косинском округах не поставлен на кадастровый учет ни один объект ИЖС.Одноэтажное строительство составляет 44% (448 домов) от всех построенных домов, двухэтажные дома – 53 % (542), трехэтажные дома – 3% (32).