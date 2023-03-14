Асфальт для мостов станет прочнее благодаря новой технологии Пермского Политеха

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги» необходимо повышение прочностных характеристик асфальтобетонного покрытия. Особое внимание требуется уделять асфальту на мостовых сооружениях ввиду постоянных, неравномерных нагрузок. При ремонте и реконструкции таких объектов необходимо применять асфальтобетонную смесь, обладающую высокими физико-механическими свойствами. Ученые Пермского Политеха изменили привычный состав асфальтобетона и повысили его прочностные характеристики, а следовательно, и долговечность. Представленная технология вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета страны за счет использования компонентов исключительно российского производства.Подробности о разработке опубликованы в сборнике «Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе».Вместо привычного битума и гудрона в качестве связующего элемента для асфальта политехники предложили использовать модификатор в гранулированной форме на основе окисленных нефтяных битумов с применением полимерных добавок. По словам специалистов, существующие на рынке аналоги имеют ряд недостатков. Они представляют собой готовое модифицированное связующее, которое хранится в жидком виде при высоких температурах, что требует особых условий его хранения и транспортировки в термосах. Также все аналоги имеют ограниченный срок жизни (не более 14 дней) и требуют частого перемешивания, чтобы исключить расслоение.Для приготовления образцов учеными был взят щебень различных фракций с карьера Теплая гора, битум нефтяной дорожный, минеральный порошок и модификатор. После перешивания всех компонентов смесь сформировали в асфальтовые плиты и отправили на испытания.– Испытание проводилось на аппарате, который образовывает колею. Для этого установку прогревают, а от плит асфальтобетона отпиливается куб 10х10 см. Затем определяется его средняя плотность. Плиты загружаются в установку, запускается цикл, и колесо «машины» начинает формировать колею. После проведения испытания плиты извлекают, – рассказал магистр кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Максим Голдобин.– При использовании связующего в гранулированной форме улучшился показатель средней глубины колеи, а кроме того, данный компонент заменяет целлюлозную добавку, что очень удобно при производстве щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Следовательно, можно рекомендовать данную смесь для замены дорожного покрытия в рамках ремонта и реконструкции мостовых сооружений, – сообщил доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Игорь Бартоломей.Данную технологию можно использовать для строительства дорог и мостов в отдаленных регионах за счет гранулированного состава полимерно-битумного связующего, которое не требует специальных требований при перевозке.