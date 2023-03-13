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В Добрянке оштрафовали школу за нарушение законодательства об исполнительном производстве
Пермский край: новости дня
Жительница г. Добрянки Пермского края обратилась в городскую прокуратуру с требованием провести проверку в школе, где она трудилась.
Причиной послужило некорректное удержание алиментных платежей, из-за чего с зарплатного счета женщины были произведены лишние списания.
В ходе проверки было установлено, что во исполнение требований исполнительного документа, поступившего работодателю из отделения судебных приставов по г. Добрянке, бухгалтерия своевременно и в полном размере перечисляла положенную сумму взыскателю. Повторное списание денежных средств происходило в банке из-за неправильно оформленных платежных поручений. Работодатель некорректно указывал код при перечислении заработной платы и с защищенных от взыскания выплат вновь взимались суммы в пользу несовершеннолетнего.
В подразделении ГУФССП России по Пермскому краю рассмотрели дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве». Признанному виновным образовательному учреждению был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Директора средней школы уведомили о необходимости внести всю причитающуюся сумму на депозитный счет отделения судебных приставов. Не желая подвергать себя дополнительным санкциям, должностное лицо поспешило погасить штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Причиной послужило некорректное удержание алиментных платежей, из-за чего с зарплатного счета женщины были произведены лишние списания.
В ходе проверки было установлено, что во исполнение требований исполнительного документа, поступившего работодателю из отделения судебных приставов по г. Добрянке, бухгалтерия своевременно и в полном размере перечисляла положенную сумму взыскателю. Повторное списание денежных средств происходило в банке из-за неправильно оформленных платежных поручений. Работодатель некорректно указывал код при перечислении заработной платы и с защищенных от взыскания выплат вновь взимались суммы в пользу несовершеннолетнего.
В подразделении ГУФССП России по Пермскому краю рассмотрели дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве». Признанному виновным образовательному учреждению был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Директора средней школы уведомили о необходимости внести всю причитающуюся сумму на депозитный счет отделения судебных приставов. Не желая подвергать себя дополнительным санкциям, должностное лицо поспешило погасить штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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