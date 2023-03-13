В Добрянке оштрафовали школу за нарушение законодательства об исполнительном производстве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница г. Добрянки Пермского края обратилась в городскую прокуратуру с требованием провести проверку в школе, где она трудилась.Причиной послужило некорректное удержание алиментных платежей, из-за чего с зарплатного счета женщины были произведены лишние списания.В ходе проверки было установлено, что во исполнение требований исполнительного документа, поступившего работодателю из отделения судебных приставов по г. Добрянке, бухгалтерия своевременно и в полном размере перечисляла положенную сумму взыскателю. Повторное списание денежных средств происходило в банке из-за неправильно оформленных платежных поручений. Работодатель некорректно указывал код при перечислении заработной платы и с защищенных от взыскания выплат вновь взимались суммы в пользу несовершеннолетнего.В подразделении ГУФССП России по Пермскому краю рассмотрели дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве». Признанному виновным образовательному учреждению был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Директора средней школы уведомили о необходимости внести всю причитающуюся сумму на депозитный счет отделения судебных приставов. Не желая подвергать себя дополнительным санкциям, должностное лицо поспешило погасить штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.