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В Добрянке оштрафовали школу за нарушение законодательства об исполнительном производстве

10.30 Вторник, 14 марта 2023
Пермский край: новости дня
Жительница г. Добрянки Пермского края обратилась в городскую прокуратуру с требованием провести проверку в школе, где она трудилась.

Причиной послужило некорректное удержание алиментных платежей, из-за чего с зарплатного счета женщины были произведены лишние списания.

В ходе проверки было установлено, что во исполнение требований исполнительного документа, поступившего работодателю из отделения судебных приставов по г. Добрянке, бухгалтерия своевременно и в полном размере перечисляла положенную сумму взыскателю. Повторное списание денежных средств происходило в банке из-за неправильно оформленных платежных поручений. Работодатель некорректно указывал код при перечислении заработной платы и с защищенных от взыскания выплат вновь взимались суммы в пользу несовершеннолетнего.

В подразделении ГУФССП России по Пермскому краю рассмотрели дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве». Признанному виновным образовательному учреждению был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Директора средней школы уведомили о необходимости внести всю причитающуюся сумму на депозитный счет отделения судебных приставов. Не желая подвергать себя дополнительным санкциям, должностное лицо поспешило погасить штраф. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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