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Защитить детское питание от токсичных веществ позволит методика ученых Пермского Политеха

13.14 Понедельник, 13 марта 2023
Пермский край: новости дня
Зачастую потребитель не задумывается о безопасности пищевой продукции, ведь если что-то поступило на прилавок, значит, оно было произведено по всем правилам. Такая вера распространяется и на товары для детского питания. Однако применяемые сегодня методы проверки качества консервированных продуктов – детских пюре и соков – не в состоянии оценить ряд потенциально опасных параметров. Ученые Пермского Политеха разработали методику идентификации химических соединений в пищевых продуктах, которая позволит решить эту проблему. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030». Его результаты вносят вклад в обеспечение технологического суверенитета России.

Статья опубликована в журнале «Вопросы питания» (Т. 91, № 3, 2022г.).

Рост численности населения планеты и, как следствие, спроса на продукты питания заставляет пищевую промышленность работать усерднее. С одной стороны, это способствует активному развитию растениеводства и животноводства. С другой – заставляет производителей обращаться к технологиям повышения производительности, которые могут оказаться небезопасными для потребителя. Из-за этого на прилавок могут попасть продукты питания, содержащие, например, следы сельскохозяйственных инсектицидов. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от небезопасных продуктов ежегодно заболевает 600 миллионов человек и умирает 420 тысяч, при этом 40% болезней, вызванных небезопасной пищей, приходится на детей до 5 лет.

Ученые Пермского Политеха с коллегами из Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали схему оценки качества пищевых продуктов, которая позволит обнаружить ранее упускавшиеся из виду опасные вещества. В рамках исследования они протестировали 21 образец мясорастительных консервов и 30 образцов детских соков из масс-маркета.

— Проводимые сегодня испытания не нацелены на обнаружение в пищевых продуктах химических соединений техногенного происхождения, попавших туда из окружающей среды. Разработка высокочувствительных методик анализа позволяет с высокой степенью вероятности и надежности определять не только ингредиентный состав химически сложных смесей пищевых продуктов, но и выполнять количественную оценку токсичных химических соединений, что может быть использовано в гигиенических исследованиях для установления реального риска здоровью человека. Идентификация химических соединений образцов выполнена гибридным методом – газовой хроматографии и масс-спектрометрии, — поясняет заведующая лабораторией методов газовой хроматографии Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», профессор кафедры «Охрана окружающей среды, доктор биологических наук, Татьяна Нурисламова.

На первом этапе предложенной схемы из образца с помощью дистилляции удалялись излишки жидкости. Затем полученный дистиллят подвергался газовой хроматографии. Эта процедура позволяет «разделить» смесь на составляющие элементы – масс-спектры. Их необходимо соотнести с базами данных опасных соединений, чтобы установить соответствие.

Проведенное таким методом тестирование, к примеру, выявило в мясорастительных консервах токсичные органические соединения дибутилфталат и диэтилфталат. Ранее проведенные исследования установили связь между присутствием веществ этой группы в организме человека и нарушением репродуктивной функции. Также фталаты обнаружены в детских соках, наряду с фурфуролом - токсичным веществом с ароматом миндаля, которое способно вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, судороги и параличи.

Предложенная схема исследования пищевых продуктов позволяет определить наличие в них токсичных веществ, которые пропускает экспертиза, проводимая сегодня при сертификации товаров. Благодаря более детальному исследованию химического состава продуктов можно избежать развития многих заболеваний, поэтому предложенный механизм анализа может быть интересен организациям, осуществляющим надзор за безопасностью продуктов питания.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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