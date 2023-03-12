Возрастное ограничение 18+

В Перми беседа с должником помогла миром решить вопрос с арестом автомобиля

10.21 Понедельник, 13 марта 2023
Пермский край: новости дня
В отношении жителя краевой столицы в отделе судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере порядка 560 тыс. рублей в пользу банка. Должник не торопился выполнять свои обязательства перед юридическим лицом. Тогда сотрудник ведомства направил запросы в регистрирующие органы с целью установить имеется ли у гражданина имущество, на которое можно обратить взыскание.

Согласно данным ГИБДД, пермяк являлся собственником автомобиля LADA VESTA. Но на требования судебного пристава предоставить транспортное средство для наложения ареста неплательщик не реагировал.

В один из дней должник прибыл в отдел ведомства на прием к сотруднику, ведущему исполнительное производство. Не желая светить имуществом, гражданин приехал на такси. После окончания беседы работник органа принудительного исполнения решил проследить за мужчиной. В итоге искомый автомобиль был обнаружен. После того как прикамец понял, что местонахождение его четырехколесного друга рассекречено, он заперся в салоне автомобиля и отказался выходить.

Более двух часов судебный пристав беседовал с нарушителем. Пояснял, что арест автомобиля не означает его безвозвратную потерю, что у должника будет время, чтобы выплатить положенную сумму взыскателю и вернуть полюбившееся средство передвижения, разъяснял правовые последствия неисполнения требований исполнительного документа, а также предупредил, что дальнейшая конфронтация может закончится прибытием на место действия судебных приставов по ОУПДС. В итоге нарушитель добровольно покинул транспортное средство и дал судебному приставу составить акт описи и ареста имущества.

У мужчины еще есть время, чтобы уладить финансовые вопросы с взыскателем и вернуть себе автомобиль.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В ФССП объяснили, почему пытались повторно списать сумму штрафа с главреда «Вечерних ведомостей»
12 марта 2023
В Екатеринбурге перед судом предстанет курьер-закладчик
09 марта 2023
На трассе Серов – Ивдель столкнулись легковушка и газовоз
10 марта 2023
Родители ограбленного в Екатеринбурге ребёнка обвиняют полицию в бездействии
08 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:21 В Перми беседа с должником помогла миром решить вопрос с арестом автомобиля
10:09 В Пермском крае посетитель пытался пронести в суд ножницы
18:16 Бизнесу Прикамья предложили линейку отечественных операционных систем в облаке
13:53 Бойцы из Соликамска примут участие в турнире Ural FC 2 в Самаре
12:04 Чистая вода будет доступна на грузовых судах благодаря ученым Пермского Политеха
10:14 В Перми судебные приставы помогли мужчине вселиться в свою квартиру
13:03 Росреестр Прикамья объясняет разницу между договором аренды и договором найма
12:57 Рассчитать идеальные тарифы для общественного транспорта позволит математическая модель ученых Пермского Политеха
12:51 В Прикамье судебные приставы отстояли право деревенских жителей на безопасную воду
13:29 В Прикамье массово проверили почти 4000 гектаров земли
13:08 Ученые Пермского Политеха улучшили обнаружение объектов нейронными сетями
09:53 После неоднократных нарушений в Прикамье закрылся молочный завод
13:04 Росреестр Прикамья разъясняет, как разрешить земельный спор
13:00 Ученые Пермского Политеха выяснили, как продлить жизнь мостов
10:22 Прикамский судебный пристав стал чемпионом края по грэпплингу
10:47 «Уралкалий» и «Уралхим» поддержали чемпионат России по самбо, который проходит в Перми
10:29 Отдал больше, чем украл: приставы Прикамья взыскали судебный штраф за кражу
13:12 В 2022 году более 70 арбитражных управляющих в Прикамье привлечены к административной ответственности
13:08 Способы утилизации микропластика нашли в Пермском Политехе
12:49 «Горьковка» рассказывает пермякам о выдающихся людях
10:01 Юных талантов приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звездочки»
Все новости
12:39 В Японии скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ
12:09 В Хабаровске задержана активистка движения «ЯМыФургал» по подозрению в госизмене
11:36 Число заболевших корью в Армении увеличилось до 50
11:11 В России назвали регионы, в которых чаще всего происходят взрывы газа
10:40 В Лос-Анджелесе назвали победителей церемонии «Оскар»
17:34 В Армении автобус со школьниками упал в ущелье
17:03 В московской школе подрались ученики, один госпитализирован
16:09 Мужчина, устроивший стрельбу в жилом доме в Нижневартовске, арестован на 2 месяца
15:28 В Бельгии проходит национальная забастовка сотрудников транспорта
14:20 В Японии в префектуре Фукусима произошел взрыв газа на заводе, есть пострадавшие
14:18 В Грузии прекратили рассмотрение закона «об иноагентах», который вызвал протесты в стране
14:14 СК: мужчина, толкнувший подростка в метро в Москве, ранее обращался к психиатру
14:10 В Рязани самопроизвольно сработала сирена
12:01 Ставки на жизнь. В Свердловской области для детей с ментальными особенностями урезали бесплатные услуги
10:59 Росгвардия: в Тюмени неизвестный с ножом взял в заложники администратора магазина
10:24 В Гамбурге неизвестный устроил стрельбу у религиозного центра, есть погибшие
17:41 Протестующие в Израиле заблокировали движение возле аэропорта Бен-Гурион
16:44 Имущество главреда РБК арестовано из-за невыплаченного штрафа
16:21 Житель Волгограда до смерти избил квартиранта за грязь в съемном жилье
15:14 Сенат Франции, несмотря на массовые протесты, одобрил повышение пенсионного возраста
14:45 Мужчину, открывшего стрельбу в Нижневартовске, исключили из «Единой России»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK