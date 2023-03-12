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В Перми беседа с должником помогла миром решить вопрос с арестом автомобиля
Пермский край: новости дня
В отношении жителя краевой столицы в отделе судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере порядка 560 тыс. рублей в пользу банка. Должник не торопился выполнять свои обязательства перед юридическим лицом. Тогда сотрудник ведомства направил запросы в регистрирующие органы с целью установить имеется ли у гражданина имущество, на которое можно обратить взыскание.
Согласно данным ГИБДД, пермяк являлся собственником автомобиля LADA VESTA. Но на требования судебного пристава предоставить транспортное средство для наложения ареста неплательщик не реагировал.
В один из дней должник прибыл в отдел ведомства на прием к сотруднику, ведущему исполнительное производство. Не желая светить имуществом, гражданин приехал на такси. После окончания беседы работник органа принудительного исполнения решил проследить за мужчиной. В итоге искомый автомобиль был обнаружен. После того как прикамец понял, что местонахождение его четырехколесного друга рассекречено, он заперся в салоне автомобиля и отказался выходить.
Более двух часов судебный пристав беседовал с нарушителем. Пояснял, что арест автомобиля не означает его безвозвратную потерю, что у должника будет время, чтобы выплатить положенную сумму взыскателю и вернуть полюбившееся средство передвижения, разъяснял правовые последствия неисполнения требований исполнительного документа, а также предупредил, что дальнейшая конфронтация может закончится прибытием на место действия судебных приставов по ОУПДС. В итоге нарушитель добровольно покинул транспортное средство и дал судебному приставу составить акт описи и ареста имущества.
У мужчины еще есть время, чтобы уладить финансовые вопросы с взыскателем и вернуть себе автомобиль.
Согласно данным ГИБДД, пермяк являлся собственником автомобиля LADA VESTA. Но на требования судебного пристава предоставить транспортное средство для наложения ареста неплательщик не реагировал.
В один из дней должник прибыл в отдел ведомства на прием к сотруднику, ведущему исполнительное производство. Не желая светить имуществом, гражданин приехал на такси. После окончания беседы работник органа принудительного исполнения решил проследить за мужчиной. В итоге искомый автомобиль был обнаружен. После того как прикамец понял, что местонахождение его четырехколесного друга рассекречено, он заперся в салоне автомобиля и отказался выходить.
Более двух часов судебный пристав беседовал с нарушителем. Пояснял, что арест автомобиля не означает его безвозвратную потерю, что у должника будет время, чтобы выплатить положенную сумму взыскателю и вернуть полюбившееся средство передвижения, разъяснял правовые последствия неисполнения требований исполнительного документа, а также предупредил, что дальнейшая конфронтация может закончится прибытием на место действия судебных приставов по ОУПДС. В итоге нарушитель добровольно покинул транспортное средство и дал судебному приставу составить акт описи и ареста имущества.
У мужчины еще есть время, чтобы уладить финансовые вопросы с взыскателем и вернуть себе автомобиль.
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