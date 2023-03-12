В Перми беседа с должником помогла миром решить вопрос с арестом автомобиля

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отношении жителя краевой столицы в отделе судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в размере порядка 560 тыс. рублей в пользу банка. Должник не торопился выполнять свои обязательства перед юридическим лицом. Тогда сотрудник ведомства направил запросы в регистрирующие органы с целью установить имеется ли у гражданина имущество, на которое можно обратить взыскание.Согласно данным ГИБДД, пермяк являлся собственником автомобиля LADA VESTA. Но на требования судебного пристава предоставить транспортное средство для наложения ареста неплательщик не реагировал.В один из дней должник прибыл в отдел ведомства на прием к сотруднику, ведущему исполнительное производство. Не желая светить имуществом, гражданин приехал на такси. После окончания беседы работник органа принудительного исполнения решил проследить за мужчиной. В итоге искомый автомобиль был обнаружен. После того как прикамец понял, что местонахождение его четырехколесного друга рассекречено, он заперся в салоне автомобиля и отказался выходить.Более двух часов судебный пристав беседовал с нарушителем. Пояснял, что арест автомобиля не означает его безвозвратную потерю, что у должника будет время, чтобы выплатить положенную сумму взыскателю и вернуть полюбившееся средство передвижения, разъяснял правовые последствия неисполнения требований исполнительного документа, а также предупредил, что дальнейшая конфронтация может закончится прибытием на место действия судебных приставов по ОУПДС. В итоге нарушитель добровольно покинул транспортное средство и дал судебному приставу составить акт описи и ареста имущества.У мужчины еще есть время, чтобы уладить финансовые вопросы с взыскателем и вернуть себе автомобиль.