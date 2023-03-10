В Пермском крае посетитель пытался пронести в суд ножницы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель г. Добрянки пытался попасть в суд со спрятанными в сумке ножницами. Судебные приставы по ОУПДС пресекли противоправные намерения и привлекли нарушителя к административной ответственности.31-летний посетитель судебного участка Добрянского судебного района был ознакомлен с правилами организации пропускного режима и предупрежден о правовых последствиях за умышленное сокрытие колюще-режущих и иных запрещенных к проносу в здание суда предметов. На вопрос судебного пристава по ОУПДС о наличии таковых, мужчина ответил отрицательно. Однако в ходе осмотра имеющейся при нем сумки в одном из карманов были обнаружены ножницы.В отношении гражданина был составлен протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа.Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю напоминает, что в здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.