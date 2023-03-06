Бойцы из Соликамска примут участие в турнире Ural FC 2 в Самаре

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Лига Ural Fighting Championship (Ural FC) при поддержке компаний «Уралхим» и «Уралкалий» проведет свое второе шоу 25 марта в Самаре. Сразу 3 спортсмена будут представлять на этом грандиозном спортивном мероприятии Пермский край и соликамский клуб «Ural Kali Fighter».По информации Лиги Ural FC, в рамках турнира станет известно имя первого обладателя чемпионского пояса Ural FC. Титул будет разыгран среди кикбоксеров. В поединке по правилам К-1 в весе до 91 кг чемпион России по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Валерий Бизяев из Соликамска встретится с бразильцем Ариэлем Мачадо.Другой член команды «Ural Kali Fighter», финалист первенства мира WAKO, обладатель Кубка мира WAKO Артем Швецов в поединке по К-1 в весовой категории до 71 кг сразится с признававшимся лучшим бойцом Греции Мелетисом Какубавасом.Радмир Габдуллин, генеральный директор Ural FC:«Наша лига, по сути, началась с Перми, где прошел наш первый турнир. Символично, что сейчас именно боец из Пермского края поборется за первый в истории чемпионский пояс Ural FC. Валерий Бизяев - очень титулованный спортсмен, но ему будет противостоять сильный кикбоксер с опытом выступления в чемпионских боях в лиге Glory. Уверен, что Бизяев наилучшим образом подготовится к поединку с Мачадо и порадует своих болельщиков. Серьезный тест ждет и другого титулованного спортсмена команды «Ural Kali Fighter» из Соликамска Артема Швецова. Для победы нужно будет приложить максимум усилий».Наконец, соперником чемпиона России, обладателя Кубка мира WAKO Александра Гельвиха в весовой категории до 75 кг станет представитель Кыргызстана Бекжан Уулу Адилет.В главном бою турнира выступит звезда российских единоборств Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик, которому будет противостоять известный бразилец Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос.Всего на турнире Ural FC 2 состоится пятнадцать поединков, шесть из которых пройдут по правилам К-1 и девять - по правилам смешанных боевых единоборств. В турнире примут участие ведущие спортсмены из России, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь и других стран.Напомним, Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации - проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Первый турнир лиги прошел в июле 2022 года в Перми. Титульными спонсорами лиги выступают АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».