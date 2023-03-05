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Чистая вода будет доступна на грузовых судах благодаря ученым Пермского Политеха

12.04 Четверг, 9 марта 2023
Пермский край: новости дня
Чистая пресная вода – необходимое условие для жизни и здоровья человека. Однако, как ни парадоксально, она все еще является роскошью для работников грузового речного транспорта. Запасы воды они вынуждены делать в портах, но некоторые виды судов не имеют такой технической возможности, как, например, несамоходные землесосы, используемые для подводной разработки пород, расчистки дна рек и дноуглубительных работ. Систему очистки воды для установки на такие грузовые суда предложила команда исследователей из Пермского Политеха и Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Исследование выполнено в соответствии с целями программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Статья опубликована в сборнике по итогам международной научно-технической конференции «Инженерная наука: проблемы, идеи, перспективы (Engineer-2022)».

— В эксплуатации водного транспорта сегодня наблюдается явная диспропорция. Если после трагедии, случившейся с теплоходом «Булгария», суда пассажирского флота постепенно обновляют, то суда грузового назначения эксплуатируют до максимального износа, а бытовые условия экипажа на таких судах оставляют желать лучшего. К примеру, несамоходный землесос «Портовый 1» относится к категории судов, не имеющих возможности самостоятельно заходить в порты и пополнять свои запасы питьевой воды, поэтому для них требуются системы очистки, — рассказывает руководитель исследования, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы», кандидат технических наук Андрей Погудин.

На большинстве судов советской постройки использовали очистку питьевой воды озонаторными системами. Однако практика их применения показала, что они справляются не со всеми загрязнениями, а длительный процесс озонирования способен вызвать перебои в работе органов дыхания. Поэтому вместо такой системы эксперты предложили использовать технологию обратного осмоса.

Очистка воды с помощью обратного осмоса происходит за счет ее перекачивания через полупроницаемую мембрану. При этом жидкость свободно преодолевает барьер, а вредные примеси застревают на нем. Фильтрация позволяет избавиться от вредных микроорганизмов, не отравляя воду хлорсодержащими веществами или фенолами.

Системы обратного осмоса уже применяются для орошения почв и водоснабжения населенных пунктов в местах, удаленных от пресной воды. Но прежде они не устанавливались на суда технического назначения. Общий вес систем очистки воды технологией обратного осмоса ниже, чем у принятых в судоходстве озонаторных систем. Но при этом они позволяют получать тот объем чистой воды, который требуется экипажу судна. Проведенные исследователями расчеты показали, что системы обратного осмоса требуют меньше энергии и дешевле в установке и эксплуатации, чем другие системы очистки воды. Использование подобных систем предприятиями отечественного речного транспорта позволят сделать работу на судне более комфортной и безопасной.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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