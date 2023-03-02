В Перми судебные приставы помогли мужчине вселиться в свою квартиру

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель Кировского района г. Перми являлся полноценным собственником недвижимости, но много лет назад он развелся с супругой и из-за многочисленных скандалов вынужден был съехать. Бывшая жена сменила замки и отказалась впускать его в квартиру.Препятствие в пользовании жильем чинил также и 30-летний сын пермяка. Мужчина вынужден был даже обращаться в полицию, но ситуацию урегулировать не удалось. При этом все это время гражданин исправно оплачивал коммунальные платежи, так как проживающие в квартире родственники не считали нужным этого делать.Когда у пермяка возникла острая необходимость в жилье, он в судебном порядке добился принудительного вселения. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю.Сотрудник органов принудительного исполнения лично встретился с должниками, вручил им постановления о возбуждении исполнительных производств, провел разъяснительную беседу и предупредил их об административной ответственности за неисполнение решения суда. Во избежание штрафных санкций граждане добровольно передали взыскателю комплект ключей от квартиры. Мужчина благополучно вселился, что зафиксировано в акте о совершении исполнительных действий.