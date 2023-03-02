Росреестр Прикамья объясняет разницу между договором аренды и договором найма

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю продолжает рассказывать о том, какие ошибки при подготовке документов для регистрации прав или ограничений на недвижимое имущество могут привести к приостановке регистрации.Многие из нас сдают свое жилье или, наоборот, снимают квартиры или комнаты. При этом, безусловно, не все заключают договор найма, а многие зачастую при составлении договора используют вместо найма термин «аренда».Закон же четко разделяет договор аренды и договор коммерческого найма жилого помещения. В каких случаях заключается договор найма и как его отличить от договора аренды, рассказывает Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю.Договор между физическими лицами, по которому жилое помещение предоставляется за плату во временное владение и пользование, называется договором найма. Предметом договора найма может быть только жилое помещение. В 2022 году в Прикамье зарегистрирован всего 21 договор найма.Юридическое лицо (организация) не может получить жилое помещение во временное владение и (или) пользование по договору найма, и в этом случае должен заключаться договор аренды либо иной договор. Договоров аренды заключается существенно больше. Так, в прошлом году Управление Росреестра зарегистрировало 13090 договоров аренды.К договору найма жилого помещения есть специальные требования, установленные главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, несоблюдение которых может повлечь приостановление государственной регистрации.Так, особенностью договора найма жилого помещения является его срок: договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет.В чем разница при подаче заявлений о государственной регистрации в отношении договора аренды и договора найма?Если договор аренды и договор найма жилого помещения заключены на срок не менее года, необходимо обратиться в Росреестр для регистрации. При этом при договоре аренды регистрируется сам договор, а при договоре найма регистрируется ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение.Для регистрации договора аренды достаточно заявления одной из сторон договора, а для регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение при договоре найма необходимы заявления двух сторон договора.