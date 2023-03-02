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Росреестр Прикамья объясняет разницу между договором аренды и договором найма

13.03 Вторник, 7 марта 2023
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю продолжает рассказывать о том, какие ошибки при подготовке документов для регистрации прав или ограничений на недвижимое имущество могут привести к приостановке регистрации.

Многие из нас сдают свое жилье или, наоборот, снимают квартиры или комнаты. При этом, безусловно, не все заключают договор найма, а многие зачастую при составлении договора используют вместо найма термин «аренда».

Закон же четко разделяет договор аренды и договор коммерческого найма жилого помещения. В каких случаях заключается договор найма и как его отличить от договора аренды, рассказывает Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю.

Договор между физическими лицами, по которому жилое помещение предоставляется за плату во временное владение и пользование, называется договором найма. Предметом договора найма может быть только жилое помещение. В 2022 году в Прикамье зарегистрирован всего 21 договор найма.

Юридическое лицо (организация) не может получить жилое помещение во временное владение и (или) пользование по договору найма, и в этом случае должен заключаться договор аренды либо иной договор. Договоров аренды заключается существенно больше. Так, в прошлом году Управление Росреестра зарегистрировало 13090 договоров аренды.

К договору найма жилого помещения есть специальные требования, установленные главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, несоблюдение которых может повлечь приостановление государственной регистрации.

Так, особенностью договора найма жилого помещения является его срок: договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет.

В чем разница при подаче заявлений о государственной регистрации в отношении договора аренды и договора найма?

Если договор аренды и договор найма жилого помещения заключены на срок не менее года, необходимо обратиться в Росреестр для регистрации. При этом при договоре аренды регистрируется сам договор, а при договоре найма регистрируется ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение.

Для регистрации договора аренды достаточно заявления одной из сторон договора, а для регистрации ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение при договоре найма необходимы заявления двух сторон договора.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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