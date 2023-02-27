Рассчитать идеальные тарифы для общественного транспорта позволит математическая модель ученых Пермского Политеха

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В организации системы пассажирских перевозок задействовано несколько заинтересованных сторон. Пассажиры хотят пользоваться комфортной услугой за минимальную плату, перевозчик стремится получить максимальную прибыль, а городские власти заинтересованы в повышении качества городской среды при минимальной поддержке со стороны бюджета. Сделать так, чтобы этот «любовный треугольник» не раздавил ни одну из сторон, помогут ученые Пермского Политеха. С помощью статистических методов экономисты разработали модель тарифного регулирования, примиряющую интересы сторон. Исследование выполнено в соответствии с целями программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».Статья опубликована в сборнике по итогам международной научной конференции «X International Scientific Siberian Transport Forum (Engineer-2022)».В настоящее время большинство муниципалитетов использует нормативный подход при формировании тарифной сетки. Согласно такому методу, стоимость проезда определяется исходя из соотношения затрат перевозчика и его прибыли от годовой пропускной способности транспортной сети. Более «тонкие» методы настройки принимают во внимание также интересы пассажиров. Тогда тарифы корректируются с учетом качества обслуживания или доходов населения. В согласовании противоположных устремлений перевозчиков и пассажиров принимают активное участие муниципальные власти, которые имеют собственный интерес. Они определяют маршруты и стоимость проезда в общественном транспорте, учитывая возможности городского бюджета поддерживать необходимую городу инфраструктуру. Экономист Пермского Политеха предложил модель расчета тарифов на услуги общественного транспорта, которая учитывает все эти факторы.— При формировании предложений по тарифному регулированию как участники процесса рассматриваются перевозчик и пассажир. Однако на практике сами городские власти тоже имеют определенные интересы в этой сфере. Еще один важный недостаток существующих подходов – они практически не учитывают спрос и предложение на транспорте, рассматривая их как постоянную величину. Между тем при повышении или понижении платы за проезд спрос на услуги общественного транспорта тоже может меняться. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос формирования тарифов для всех заинтересованных сторон и учитывать изменения спроса и предложения. Добиться этого можно при построении оптимальной модели тарифообразования и ее интеграции с транспортной моделью города и социологической моделью отношения к тарифам, — рассказывает доцент кафедры «Экономика и управление промышленным производством» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Владимир Постников.Предложенная схема основывается на зависимости между стоимостью проезда в общественном транспорте и спросом на него. Экстремум этой функции и есть идеальная стоимость проезда с точки зрения математики. Чтобы сделать ее такой же с социальной точки зрения, необходимо дополнить данные модели существующими системными ограничениями, например, отсутствием в городе определенных видов транспорта. В результате можно рассчитать тариф, который устроит всех участников транспортной системы.Результаты проведенного исследования авторы предлагают использовать местным органам власти при планировании бюджетных субсидий и совершенствовании тарифной политики общественного пассажирского транспорта.