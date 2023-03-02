В Прикамье судебные приставы отстояли право деревенских жителей на безопасную воду

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Внеплановая проверка Роспотребнадзора в д. Гаревляна Оханского района обернулась для местного сельскохозяйственного предприятия серьезными проблемами. В ходе контрольных мероприятий было установлено, что скважина, которая снабжала водой весь населенный пункт, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Это послужило основанием для иска к собственнику водного объекта ООО «СП «Андреевка».В суде представитель истца потребовал от руководства юридического лица привести в порядок источник воды, в том числе получить заключение о соответствии объекта требованиям действующего законодательства и условиям безопасности для здоровья граждан. Понимая, что от состояния скважины зависит благополучие целой деревни, суд постановил исправить силами ответчика все выявленные нарушения.Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники службы уведомили представителей организации-должника о возбуждении исполнительского производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Руководитель общества с ограниченной ответственностью здраво оценил негативные правовые последствия и в установленный законом срок оформил необходимое заключение на водный объект.После предоставления всей необходимой документации в подразделение ведомства, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.