В Прикамье массово проверили почти 4000 гектаров земли

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае завершились комплексные кадастровые работы, начатые в 2022 году. Работы проведены в 29 муниципальных образованиях на земельных участках общей площадью около 4000 гектаров. Больше всего массово обследовали земельные участки в Соликамске, Юсьве, Перми и Чайковском.По результатам работ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) уточнены границы 8 526 земельных участков, 12 759 объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в местоположении 8 857 земельных участков, 617 объектов капитального строительства, образованы 2 993 земельных участка.Комплексные кадастровые работы позволяют выявить и устранить случаи пересечения границ и, в определенных случаях, самозахвата земель, а также реестровые ошибки. В ходе работ возможно узаконить фактически используемые участки, если их площадь превышает площадь, указанную в ЕГРН. При этом участок должен использоваться по назначению более 15 лет и без претензий со стороны соседей или органа местного самоуправления. Площадь может быть увеличена не более чем на 10% от площади, указанной в правоустанавливающем документе на участок.В 2023 году комплексные кадастровые работы запланированы на территории 585 кадастровых кварталов в 37 муниципальных образованиях. Уже начаты работы по разработке проектов межевания территории и комплексных кадастровых работ в 34 муниципальных образованиях.Информация о проведении комплексных кадастровых работ публикуется в открытых источниках, в том числе на сайтах министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, органов местного самоуправления, организующих комплексные кадастровые работы, сайте Росреестра. Кроме того, исполнитель комплексных кадастровых работ обязан направить извещения правообладателям объектов недвижимости, если сведения об их адресе есть в ЕГРН.Уточнение границ при комплексных кадастровых работах проводится только в отношении объектов недвижимости, которые содержатся в ЕГРН. Если к моменту проведения таких работ ваш объект отсутствует в ЕГРН, необходимо предоставить документы на недвижимость кадастровому инженеру для внесения сведений об объекте в ЕГРН, либо самостоятельно подать заявление о внесении объекта в ЕГРН в ближайшем офисе МФЦ.