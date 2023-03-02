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После неоднократных нарушений в Прикамье закрылся молочный завод

09.53 Понедельник, 6 марта 2023
Пермский край: новости дня
Молочный завод в селе Калинино Кунгурского района Пермского края, поставлявший в школы Перми некачественную продукцию, прекратил свою деятельность. Это было установлено в ходе исполнения решения суда.

В отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило постановление Арбитражного суда Пермского края о приостановлении деятельности ООО «Молзавод «Калинино» сроком на 1 месяц.

Ранее в прокуратуру Пермского края начали поступать обращения, свидетельствующие о наличии фальсифицированной пищевой продукции в организациях, оказывающих услуги общественного питания в школах Перми. По требованию надзорного органа специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю была организована проверка качества творога торговой марки «Молзавод «Калинино» из партии, поставленной для питания учащихся одной из пермских гимназий.

В результате проведенной экспертизы установили, что продукция не соответствует техническим регламентам, во взятом образце использовались не молочные виды сырья с добавлением растительных масел.

Так как это была уже не первая претензия к качеству продукции ООО «Молзавод «Калинино», связанная с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, суд признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ «Повторное нарушение изготовителем требований технических регламентов», и постановил на месяц приостановить его деятельность.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав осуществил выезд по месту нахождения предприятия. В результате проведенных исполнительных действий было установлено, что ООО "Молзавод "Калинино" прекратило свою финансово-хозяйственную деятельность в августе 2022 года. В настоящее время по данному адресу находится крестьянско-фермерское хозяйство, принадлежащее индивидуальному предпринимателю на основании договора купли-продажи.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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