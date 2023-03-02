Росреестр Прикамья разъясняет, как разрешить земельный спор

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница Перми Ирина Рогожина в 2018 году купила жилой дом с земельным участком в поселке Юг Пермского муниципального округа. Границы земельного участка на момент заключения договора купли-продажи не были установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, т.е. межевание не проводилось. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о границах земельного участка в настоящее время не является препятствием для государственной регистрации права собственности по договору купли-продажи. Поэтому право собственности на дом и земельный участок зарегистрировано в ЕГРН.Сейчас семья Ирины приняла решение о разделе земельного участка на 2 участка, чтобы строить дом для старшего сына. Для подготовки межевого плана и установления точных границ обратились к кадастровому инженеру.В результате проведения кадастровых работ инженер установил, что на земельный участок накладывается соседний земельный участок, границы которого установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.Как поступить в данной ситуации и разрешить земельный спор?«Земельный спор согласно статье 64 Земельного кодекса необходимо решать в судебном порядке, - комментирует ситуацию начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова. - Росреестр не вправе вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах земельного участка в случае, если они пересекают границы другого земельного участка».Прежде всего собственнику участка нужно обратиться в суд для разрешения земельного спора и вынесения решения судом.После вступления в законную силу судебного акта, которым разрешен земельный спор, собственник земельного участка обращается в Росреестр с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета, приложив к заявлению решение суда и межевой план (если в резолютивной части решения суда не указаны сведения о координатах характерных точек границ земельного участка).При внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельного участка будут изменены также сведения о границах соседнего земельного участка, оспоренных в судебном порядке.Чтобы не было земельных споров, Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует приобретать земельные участки с точно установленными координатами и границами.В настоящее время подготовлен законопроект, согласно которому распорядиться земельным участком, который не имеет точных границ, будет невозможно. Более того, невозможно будет оформить и права на построенные здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, если они расположены на участке без установленных границ. Государственная регистрация в таких случаях будет приостановлена.Уточнение границ участков уже сейчас позволит избежать судебных разбирательств с соседями, а в последующем распорядиться земельным участком и построить на нем объект недвижимости, не затрачивая время на кадастровые работы.