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Росреестр Прикамья разъясняет, как разрешить земельный спор

13.04 Пятница, 3 марта 2023
Пермский край: новости дня
Жительница Перми Ирина Рогожина в 2018 году купила жилой дом с земельным участком в поселке Юг Пермского муниципального округа. Границы земельного участка на момент заключения договора купли-продажи не были установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, т.е. межевание не проводилось. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о границах земельного участка в настоящее время не является препятствием для государственной регистрации права собственности по договору купли-продажи. Поэтому право собственности на дом и земельный участок зарегистрировано в ЕГРН.

Сейчас семья Ирины приняла решение о разделе земельного участка на 2 участка, чтобы строить дом для старшего сына. Для подготовки межевого плана и установления точных границ обратились к кадастровому инженеру.

В результате проведения кадастровых работ инженер установил, что на земельный участок накладывается соседний земельный участок, границы которого установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как поступить в данной ситуации и разрешить земельный спор?

«Земельный спор согласно статье 64 Земельного кодекса необходимо решать в судебном порядке, - комментирует ситуацию начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова. - Росреестр не вправе вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах земельного участка в случае, если они пересекают границы другого земельного участка».

Прежде всего собственнику участка нужно обратиться в суд для разрешения земельного спора и вынесения решения судом.

После вступления в законную силу судебного акта, которым разрешен земельный спор, собственник земельного участка обращается в Росреестр с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета, приложив к заявлению решение суда и межевой план (если в резолютивной части решения суда не указаны сведения о координатах характерных точек границ земельного участка).

При внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах земельного участка будут изменены также сведения о границах соседнего земельного участка, оспоренных в судебном порядке.

Чтобы не было земельных споров, Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует приобретать земельные участки с точно установленными координатами и границами.

В настоящее время подготовлен законопроект, согласно которому распорядиться земельным участком, который не имеет точных границ, будет невозможно. Более того, невозможно будет оформить и права на построенные здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, если они расположены на участке без установленных границ. Государственная регистрация в таких случаях будет приостановлена.

Уточнение границ участков уже сейчас позволит избежать судебных разбирательств с соседями, а в последующем распорядиться земельным участком и построить на нем объект недвижимости, не затрачивая время на кадастровые работы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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