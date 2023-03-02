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Прикамский судебный пристав стал чемпионом края по грэпплингу

10.22 Пятница, 3 марта 2023
Пермский край: новости дня
Когда на ринг выходит Дмитрий Шумков, его противники сразу понимают: бой будет непростым и вряд ли удастся выйти из него победителем. Те же мысли возникают и у правонарушителей, с которыми Дмитрию приходится сталкиваться по роду службы.

Поддерживать физическую форму Дмитрию помогает грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин. В этом спорте прикамец достиг завидных успехов. В феврале он занял первое место в чемпионате и первенстве Пермского края по грэпплингу среди всех участников. Сейчас бойца ждет соревнование в г. Уфе, где определят лучших среди спортсменов Приволжского федерального округа.

Звание чемпиона Прикамья - не первая награда в копилке Дмитрия, в прошлом году он выиграл два всероссийских турнира по бразильскому джиу-джитсу.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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