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«Уралкалий» и «Уралхим» поддержали чемпионат России по самбо, который проходит в Перми
Пермский край: новости дня
28 февраля в Перми стартовал 73-й чемпионат России по самбо, который проходит при поддержке компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Состязания, собравшие более 650 лучших самбистов из 71 региона РФ, принимает спортивный комплекс имени В.П. Сухарева.
Организаторами юбилейных соревнований в год празднования 85-летия самбо стали Всероссийская федерация самбо, министерство физической культуры и спорта Пермского края и Региональная общественная организация «Федерация самбо Пермского края».
Важной особенностью соревнований по национальному виду спорта является то, что победители и призеры войдут в состав сборной России для выступления на чемпионате мира и Европы.
Радмир Габдуллин, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края:
«Для «Уралхима» и «Уралкалия» Пермский край является одним из основных регионов присутствия. Мы стараемся не только развивать социальную инфраструктуру и повышать уровень жизни населения, но и уделять отдельное внимание спорту и формированию здорового образа жизни. Очень рады, что в этом году именно Пермь принимает у себя такие масштабные соревнования, и мы можем не только поболеть за местных бойцов, но и внести свой вклад в организацию мероприятия».
Прямая трансляция финалов соревнований проходит на телеканале МАТЧ ТВ, самые же интересные отборочные схватки на четырех борцовских коврах транслируются на канале МАТЧ! Боец.
Организаторами юбилейных соревнований в год празднования 85-летия самбо стали Всероссийская федерация самбо, министерство физической культуры и спорта Пермского края и Региональная общественная организация «Федерация самбо Пермского края».
Важной особенностью соревнований по национальному виду спорта является то, что победители и призеры войдут в состав сборной России для выступления на чемпионате мира и Европы.
Радмир Габдуллин, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края:
«Для «Уралхима» и «Уралкалия» Пермский край является одним из основных регионов присутствия. Мы стараемся не только развивать социальную инфраструктуру и повышать уровень жизни населения, но и уделять отдельное внимание спорту и формированию здорового образа жизни. Очень рады, что в этом году именно Пермь принимает у себя такие масштабные соревнования, и мы можем не только поболеть за местных бойцов, но и внести свой вклад в организацию мероприятия».
Прямая трансляция финалов соревнований проходит на телеканале МАТЧ ТВ, самые же интересные отборочные схватки на четырех борцовских коврах транслируются на канале МАТЧ! Боец.
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