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Отдал больше, чем украл: приставы Прикамья взыскали судебный штраф за кражу
Пермский край: новости дня
Проезжая по ночному городу, житель Кудымкара обнаружил на дороге кошелек, который обронил его рассеянный земляк. В бумажнике находилось 14 тыс. рублей, которые водитель решил использовать себе во благо.
Действия гражданина квалифицировались по ст. 158 УК РФ «Кража», но в судебном заседании следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела. Все заинтересованные стороны данное прошение поддержали. Суд учел тот факт, что нарушитель возместил ущерб пострадавшему и раскаивался в содеянном. Прикамцу было назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники подразделения надлежащим образом уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о том, что игнорирование штрафа обернется для него возобновлением уголовного дела. Перспектива вновь оказаться на скамье подсудимых побудила прикамца выплатить полагающуюся сумму в установленный законом срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Действия гражданина квалифицировались по ст. 158 УК РФ «Кража», но в судебном заседании следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела. Все заинтересованные стороны данное прошение поддержали. Суд учел тот факт, что нарушитель возместил ущерб пострадавшему и раскаивался в содеянном. Прикамцу было назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники подразделения надлежащим образом уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о том, что игнорирование штрафа обернется для него возобновлением уголовного дела. Перспектива вновь оказаться на скамье подсудимых побудила прикамца выплатить полагающуюся сумму в установленный законом срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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