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В 2022 году более 70 арбитражных управляющих в Прикамье привлечены к административной ответственности

13.12 Среда, 1 марта 2023
Пермский край: новости дня
В 2022 году эксперты Управления Росреестра по Пермскому краю рассмотрели 338 обращений на действия арбитражных управляющих. В результате возбуждено 119 административных дел, составлено 73 протокола об административных правонарушениях; вынесено 73 постановления о прекращении административного дела и 86 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Среди наиболее распространенных нарушений, допускаемых арбитражными управляющими, - неопубликование либо несвоевременное опубликование сообщений и сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Кроме того, допускаются нарушения при проведении собраний кредиторов, при подготовке отчетов кредиторам в процедуре банкротства физического лица.

«Раскрытие арбитражным управляющим сведений о своей деятельности и иной информации о процедурах банкротства является важным элементом института банкротства. Поэтому необходимо своевременно информировать всех заинтересованных лиц о ключевых событиях в процедурах банкротства, - считает представитель Ассоциации «Союз участников саморегулируемых организаций Пермского края», член Общественного совета при Управлении Росреестра по Пермскому краю Валерий Михайлович Давыдов. - Несоблюдение установленного порядка может свидетельствовать о недобросовестном исполнении арбитражным управляющим своих обязанностей, вызывать сомнения в его компетентности и добросовестности».

В связи с мораторием на проведение проверок в 2022 году в приоритете были профилактические мероприятия: семинары, рабочие встречи, информирование саморегулируемых организаций о нарушениях арбитражных управляющих для принятия мер; горячие телефонные линии, размещение информации в СМИ и др. По мнению саморегулируемых организаций, эффективность профилактических мер составила 98%. Указанные меры повлекли снижение обращений граждан по сравнению с 2021 годом на 16 %.

Арбитражный суд Пермского края в 2022 году по материалам Управления Росреестра рассмотрел 76 заявлений о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности. Факты нарушений судом признаны доказанными. В результате 15 арбитражных управляющих оштрафованы на сумму более 400 000 рублей, трое – дисквалифицированы, 16 арбитражным управляющим вынесены предупреждения, объявлено устное замечание 42 арбитражным управляющим.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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