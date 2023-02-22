«Горьковка» рассказывает пермякам о выдающихся людях

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 марта, в пермской краевой библиотеке им. Горького открылись выставки, посвященные Году педагога и наставника, юбилеям В. Вернадского и М. Горького.«Время лучших: выдающиеся отечественные педагоги» (16+) – экспозиция, рассказывающая о плеяде ярких и самобытных имен: К. Ушинский, А. Макаренко, П. Блонский, С. Шацкий, С. Соловейчик, В. Сухомлинский, Л. Занков. Представлены не только книги и статьи о педагогах Российской империи, СССР и России, внесших значительный вклад в развитие педагогической мысли и определивших развитие современной педагогики, но и педагогические труды. К примеру, в книге профессора М. В. Богуславского «Подвижники и реформаторы российского образования» читатели найдут 30 историко-биографических очерков о видных деятелях российского образования XVIII–XX веков: начиная от первого модернизатора российского образования Ивана Бецкого (1704–1795) до новатора в области педагогической психологии, основателя гуманной педагогики Шалвы Амонашвили (1931).Холл первого этажа (левое крыло).«Имени достаточно» (16+) - выставка к 155-летию писателя Максима Горького (1868-1936).Книга Дмитрия Быкова «Горький» из серии ЖЗЛ (изд-во «Молодая гвардия») затрагивает многие аспекты жизни писателя. Автор пишет: «сегодня никто не заставляет нас любить Горького. Но помнить его необходимо – и вряд ли кто способен лучше, чем он, научить сопротивляться мнениям большинства и уважать правду одиночек. В нем были азарт, радость работы, ненависть к априорному кислому презрению, которым заражен в России каждый второй…». Книга состоит из четырех частей, с фотографиями и списком важнейших дат в конце. Организаторы рекомендуют остановиться и на «Собрании сочинений, написанных на родине, в Нижнем Новгороде» 2017 г., оформленном в эффектном зеленом боксе к 150-летию Горького. В первый том вошли произведения малой формы, во втором – романы и драматические произведения писателя.Отдел литературы по искусству (4 этаж, левое крыло).Выставка, посвященная 160-летию со дня рождения В. И. Вернадского (1863-1945) (16+).В. И. Вернадский – выдающийся ученый-естествоиспытатель, его исследования опережали время, идеи стали пророческими. Он занимался геологией и геохимией. Интересовался почвоведением, биологией, радиологией, палеонтологией, метеоритикой и даже философией. Деятельность Вернадского оказала огромное влияние на развитие наук о Земле. На книжной выставке представлены работы самого Вернадского: научные публикации «Живое вещество и биосфера», труды по биогеохимии и геохимии почв, дневники, статьи об ученых и их творчестве. Литература о жизни и деятельности ученого представлена книгами из серии «Жизнь замечательных людей», «Великие сыны России» и «Великие исторические персоны».Отдел естественнонаучной и технической литературы (4 этаж, правое крыло).