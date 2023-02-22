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Юных талантов приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звездочки»
Пермский край: новости дня
Федеральная служба судебных приставов приглашает талантливых детей принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки».
К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников ФССП России, правоохранительных, силовых, государственных структур, воспитанники детских домов, школ-интернатов из всех регионов страны, в том числе из новых субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет по номинациям: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство».
Финал конкурса и гала-концерт проводится на известных концертных площадках г.Москвы. В 2021-2022 годах его площадкой стал Детский музыкальный театр юного актера.
Победителей всероссийского конкурса отбирает компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций, среди которых Илзе Лиепа, Ангелина Вовк, Илья Резник, Валентина Талызина, Сергей Волчков, Валентина Петренко. Возглавляет жюри главный режиссер Государственного Кремлевского дворца народный артист Российской Федерации Евгений Глазов.
С условиями проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» можно ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/public_social_xz/, а также на сайтах территориальных органов ФССП России.
К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников ФССП России, правоохранительных, силовых, государственных структур, воспитанники детских домов, школ-интернатов из всех регионов страны, в том числе из новых субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет по номинациям: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство».
Финал конкурса и гала-концерт проводится на известных концертных площадках г.Москвы. В 2021-2022 годах его площадкой стал Детский музыкальный театр юного актера.
Победителей всероссийского конкурса отбирает компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций, среди которых Илзе Лиепа, Ангелина Вовк, Илья Резник, Валентина Талызина, Сергей Волчков, Валентина Петренко. Возглавляет жюри главный режиссер Государственного Кремлевского дворца народный артист Российской Федерации Евгений Глазов.
С условиями проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» можно ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/public_social_xz/, а также на сайтах территориальных органов ФССП России.
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