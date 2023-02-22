Возрастное ограничение 18+

Юных талантов приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звездочки»

10.01 Среда, 1 марта 2023
Пермский край: новости дня
Федеральная служба судебных приставов приглашает талантливых детей принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки».

К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников ФССП России, правоохранительных, силовых, государственных структур, воспитанники детских домов, школ-интернатов из всех регионов страны, в том числе из новых субъектов Российской Федерации.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет по номинациям: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство».

Финал конкурса и гала-концерт проводится на известных концертных площадках г.Москвы. В 2021-2022 годах его площадкой стал Детский музыкальный театр юного актера.

Победителей всероссийского конкурса отбирает компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций, среди которых Илзе Лиепа, Ангелина Вовк, Илья Резник, Валентина Талызина, Сергей Волчков, Валентина Петренко. Возглавляет жюри главный режиссер Государственного Кремлевского дворца народный артист Российской Федерации Евгений Глазов.

С условиями проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» можно ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/public_social_xz/, а также на сайтах территориальных органов ФССП России.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге определили победителей конкурса проектов «Банк молодежных инициатив»
22 февраля 2023
Екатеринбургские конькобежцы стали серебряными призерами Кубка России
28 февраля 2023
Сжигать чучела и поедать блины готовятся в разных точках Екатеринбурга
23 февраля 2023
В Свердловской области впервые стартовал региональный отбор олимпиады «Умницы и умники»
21 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:01 Юных талантов приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звездочки»
13:17 Пермский край вошел в число лидеров по количеству оформленных по «гаражной амнистии» земельных участков
13:12 Ученые Пермского Политеха разработали систему откачки трюмных вод
09:52 Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за падение на скользком тротуаре
13:00 Сократить износ оборудования без импортных материалов поможет исследование ученых Пермского Политеха
12:57 В «Горьковке» прозвучат музыка Вивальди и песни Высоцкого
09:47 В Пермском крае снижается количество нарушителей ПДД, забывающих про оплату штрафов
13:11 В Роскадастре Прикамья рассказали, как проверить чистоту сделки с недвижимостью после 1 марта
13:04 Способ оценки деформации металла запатентовали в Пермском Политехе
10:36 Под контролем судебных приставов наведен порядок в лесопарках Кунгура
12:54 Расчеты ученых Пермского Политеха увеличат надежность свайного фундамента
12:47 Пермь на почтовых открытках можно увидеть в «Горьковке»
10:34 В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю подвели итоги работы за 2022 год
13:10 Крепления для корпуса самолета улучшили в Пермском Политехе
12:54 «Горьковка» приглашает пермяков на лекции об искусстве
20:19 При поддержке «Уралкалия» открылся центр единоборств в Березниках
14:51 Росреестр Прикамья провел мастер-класс для студентов-юристов колледжа ПГНИУ
12:36 Разработка ученых Пермского Политеха поможет избежать опасных осложнений сахарного диабета
10:21 В Прикамье предприниматель срочно продал дорогую недвижимость, чтобы уберечь ее от ареста за долги
13:03 Лазер ученых Пермского Политеха позволит более безопасно лечить рак
10:38 В Прикамье вновь засияют хрустальные звездочки
Все новости
10:32 В ГД внесены поправки об уголовном наказании за «дискредитацию участников специальной военной операции»
10:14 Число погибших в результате столкновения поездов в Греции выросло до 32
17:48 СМИ: под Мурманском разбился вертолёт
17:25 В Тамбове полицейский применил силу к гулявшей с котом школьнице, возбуждено уголовное дело
16:25 Власти подтвердили падение беспилотника в городском округе Коломна
16:00 В Минобороны заявили об атаке беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее
15:16 В Минобороны сообщили о тренировке ПВО в Западной зоне с участием истребителей
14:40 В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры в многоэтажном доме
14:12 СМИ: ограничения на полеты в аэропорт «Пулково» сняты
13:21 Власти Санкт-Петербурга сообщили о задержке рейсов в Пулково до 12 часов
13:03 «112»: воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 км
12:43 Власти Адыгеи подтвердили падение летательного аппарата в поселке Новом
12:25 МЧС: сообщения о воздушной тревоге в регионах РФ являются ложными
11:59 В Туапсе ночью произошел пожар на территории нефтебазы
11:17 В Омской области полицейский выстрелил в коллегу из табельного оружия
18:30 Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
18:05 На Ямале к жителям вахтового поселка вышел годовалый белый медведь
17:17 В Англии повысили возраст вступления в брак
15:52 В Уфе будут судить пятерых экс-полицейских, их подозревают в подбрасывании наркотиков
15:01 Глава Ейского района Бублик сообщил о «сверхзвуковом хлопке»
14:16 В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK