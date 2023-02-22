Юных талантов приглашают принять участие в конкурсе «Хрустальные звездочки»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Федеральная служба судебных приставов приглашает талантливых детей принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки».К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников ФССП России, правоохранительных, силовых, государственных структур, воспитанники детских домов, школ-интернатов из всех регионов страны, в том числе из новых субъектов Российской Федерации.Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится в двух возрастных группах от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет по номинациям: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство».Финал конкурса и гала-концерт проводится на известных концертных площадках г.Москвы. В 2021-2022 годах его площадкой стал Детский музыкальный театр юного актера.Победителей всероссийского конкурса отбирает компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций, среди которых Илзе Лиепа, Ангелина Вовк, Илья Резник, Валентина Талызина, Сергей Волчков, Валентина Петренко. Возглавляет жюри главный режиссер Государственного Кремлевского дворца народный артист Российской Федерации Евгений Глазов.С условиями проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» можно ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/public_social_xz/, а также на сайтах территориальных органов ФССП России.