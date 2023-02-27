Возрастное ограничение 18+
Пермский край вошел в число лидеров по количеству оформленных по «гаражной амнистии» земельных участков
Пермский край: новости дня
Пермский край занимает второе место среди субъектов Российской Федерации по количеству зарегистрированных земельных участков в рамках реализации «гаражной амнистии» в 2022 году.
За 2022 год на территории Пермского края в рамках «гаражной амнистии» оформлено 3664 земельных участка общей площадью 110 077 кв. м. По данному показателю Пермский край опережает такие регионы-лидеры, как Татарстан, Красноярский край и Тюменскую область.
Среди муниципальных образований на территории Пермского края по данному показателю лидируют:
– город Пермь – зарегистрировано 756 земельных участков площадью 21 195 кв. м;
– город Березники - 474 земельных участка площадью 13 352 кв. м;
– Пермский муниципальный округ - 442 земельных участка площадью 13 288 кв. м;
– Кунгурский муниципальный округ - 339 земельных участков площадью 9845 кв. м;
– Нытвенский городской округ - 301 земельный участок площадью 9843 кв. м.
Напоминаем, что в рамках «гаражной амнистии» одновременно с земельным участком можно оформить и гараж, расположенный на нем, если такой гараж является капитальным и он не поставлен на кадастровый учет ранее.
В 2022 году в Прикамье было оформлено 1227 гаражей, из них больше всего в Пермском муниципальном округе (334), Кунгурском муниципальном округе (126), городе Березники (120).
Работа по реализации «гаражной амнистии» на территории Прикамья продолжается. «Специалисты Управления Росреестра проверяют корректность имеющихся сведений в ЕГРН об адресах гаражей на предмет их соответствия данным Федеральной информационной адресной системы, а также корректность имеющихся связей между гаражными кооперативами, земельными участками и гаражами, - рассказывает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Определена единая практика реализации и выстроена четкая система взаимодействия между региональным Росреестром, Минимуществом и муниципалитетами для содействия гражданам в оформлении прав на гаражи и землю под ними».
За 2022 год на территории Пермского края в рамках «гаражной амнистии» оформлено 3664 земельных участка общей площадью 110 077 кв. м. По данному показателю Пермский край опережает такие регионы-лидеры, как Татарстан, Красноярский край и Тюменскую область.
Среди муниципальных образований на территории Пермского края по данному показателю лидируют:
– город Пермь – зарегистрировано 756 земельных участков площадью 21 195 кв. м;
– город Березники - 474 земельных участка площадью 13 352 кв. м;
– Пермский муниципальный округ - 442 земельных участка площадью 13 288 кв. м;
– Кунгурский муниципальный округ - 339 земельных участков площадью 9845 кв. м;
– Нытвенский городской округ - 301 земельный участок площадью 9843 кв. м.
Напоминаем, что в рамках «гаражной амнистии» одновременно с земельным участком можно оформить и гараж, расположенный на нем, если такой гараж является капитальным и он не поставлен на кадастровый учет ранее.
В 2022 году в Прикамье было оформлено 1227 гаражей, из них больше всего в Пермском муниципальном округе (334), Кунгурском муниципальном округе (126), городе Березники (120).
Работа по реализации «гаражной амнистии» на территории Прикамья продолжается. «Специалисты Управления Росреестра проверяют корректность имеющихся сведений в ЕГРН об адресах гаражей на предмет их соответствия данным Федеральной информационной адресной системы, а также корректность имеющихся связей между гаражными кооперативами, земельными участками и гаражами, - рассказывает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Определена единая практика реализации и выстроена четкая система взаимодействия между региональным Росреестром, Минимуществом и муниципалитетами для содействия гражданам в оформлении прав на гаражи и землю под ними».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области только 5% владельцев готовы очистить свой участок от незаконной свалки
27 февраля 2023
27 февраля 2023
Мэрия Екатеринбурга не намерена препятствовать «точечной застройке» в Заречном микрорайоне
22 февраля 2023
22 февраля 2023
Мэрия Екатеринбурга проигнорировала замечание, поступившее во время общественных обсуждений нового небоскрёба
21 февраля 2023
21 февраля 2023