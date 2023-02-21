Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за падение на скользком тротуаре

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы взыскали с коммунальной организации 100 тысяч рублей в пользу пожилой пермячки, сломавшей руку при падении на скользком тротуаре.Пострадавшая женщина обратилась в Индустриальный районный суд г. Перми с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Стройград Плюс». Именно эта организация на основании муниципального контракта должна была осуществлять работы по содержанию и ремонту улиц.В судебном заседании было установлено, что пострадавшая поскользнулась на тротуаре и при падении повредила руку. Пенсионерка была доставлена в травматологический пункт, где ей диагностировали закрытый перелом лучевой кости со смещением. Причиной падения стало наличие гололеда на тротуаре и отсутствие обработки данного места противоскользящим материалом.Суд встал на сторону истицы и обязал юридическое лицо выплатить ей 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю.Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции.Применения мер принудительного взыскания не потребовалось. В установленный для добровольного исполнения срок вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счет подразделения службы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.