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Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за падение на скользком тротуаре

09.52 Вторник, 28 февраля 2023
Пермский край: новости дня
Судебные приставы взыскали с коммунальной организации 100 тысяч рублей в пользу пожилой пермячки, сломавшей руку при падении на скользком тротуаре.

Пострадавшая женщина обратилась в Индустриальный районный суд г. Перми с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Стройград Плюс». Именно эта организация на основании муниципального контракта должна была осуществлять работы по содержанию и ремонту улиц.

В судебном заседании было установлено, что пострадавшая поскользнулась на тротуаре и при падении повредила руку. Пенсионерка была доставлена в травматологический пункт, где ей диагностировали закрытый перелом лучевой кости со смещением. Причиной падения стало наличие гололеда на тротуаре и отсутствие обработки данного места противоскользящим материалом.

Суд встал на сторону истицы и обязал юридическое лицо выплатить ей 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми ГУФССП России по Пермскому краю.

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции.

Применения мер принудительного взыскания не потребовалось. В установленный для добровольного исполнения срок вся сумма задолженности была перечислена на депозитный счет подразделения службы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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