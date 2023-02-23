В «Горьковке» прозвучат музыка Вивальди и песни Высоцкого

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на концерты, посвященные юбилеям музыкантов.1 марта в 18:30 состоится концерт «Вивальди – 345 лет» (12+).Он проводится в рамках музыкально-просветительской программы «Встреча с музыкой». Прозвучат знаменитые сочинения великого итальянского композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижера, яркого представители музыки эпохи барокко. Учащиеся и преподаватели Детской школы искусств №15 «АРТика» исполнят инструментальные концерты Антонио Вивальди (скрипка, фортепиано), в программу вошли знаковые произведения маэстро, без которых немыслима история музыки.Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).2 марта в 19:00 начнется концерт авторской песни «Кони привередливые» (12+).Музыкальная программа посвящена 85-летию Владимира Высоцкого. Клуб авторской песни ДК им. Солдатова, которым руководит Наталья Ончукова, исполнит популярные и всеми любимые композиции из репертуара Высоцкого.Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).