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В «Горьковке» прозвучат музыка Вивальди и песни Высоцкого

12.57 Понедельник, 27 февраля 2023
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на концерты, посвященные юбилеям музыкантов.

1 марта в 18:30 состоится концерт «Вивальди – 345 лет» (12+).

Он проводится в рамках музыкально-просветительской программы «Встреча с музыкой». Прозвучат знаменитые сочинения великого итальянского композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижера, яркого представители музыки эпохи барокко. Учащиеся и преподаватели Детской школы искусств №15 «АРТика» исполнят инструментальные концерты Антонио Вивальди (скрипка, фортепиано), в программу вошли знаковые произведения маэстро, без которых немыслима история музыки.

Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).

2 марта в 19:00 начнется концерт авторской песни «Кони привередливые» (12+).

Музыкальная программа посвящена 85-летию Владимира Высоцкого. Клуб авторской песни ДК им. Солдатова, которым руководит Наталья Ончукова, исполнит популярные и всеми любимые композиции из репертуара Высоцкого.

Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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