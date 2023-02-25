В Пермском крае снижается количество нарушителей ПДД, забывающих про оплату штрафов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы вынудили прикамцев избавиться от оригинальных коллекций. Автолюбители накопили больше сотни штрафов ГИБДД и не торопились их оплачивать.Житель Перми за нарушения правил дорожного движения был оштрафован 162 раза, но выписанные постановления лишь пополняли бардачок в его автомобиле. По истечении сроков добровольной уплаты исполнительные документы поступили в межрайонный отдел по взысканию штрафов по г. Перми № 2. Общая сумма задолженности лихача составила 150 тысяч рублей.После уведомления о возбуждении целой серии исполнительных производств пермяк вновь не проявил сознательности, в связи с чем судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора. В результате сумма задолженности увеличилась почти в полтора раза и составила 264 тысячи рублей. Кроме того, сотрудник органов принудительного исполнения наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим должнику автомобилем и предупредил его о возможном ограничении в специальном праве на управление транспортным средством.Стремительный рост суммы долга и перспектива стать пешеходом заставили гражданина пересмотреть свое отношение к исполнению финансовых обязательств. Вскоре на депозитный счет отделения судебных приставов поступила вся сумма задолженности.Еще один гонщик, систематически игнорирующий оплату штрафов, проживает в г. Губахе Пермского края. В городском отделении судебных приставов в отношении 34-летнего правонарушителя было возбуждено 123 исполнительных производства на общую сумму более 100 тысяч рублей. Задолженность была погашена, когда мужчине потребовался выезд за границу.Согласно данным статистики, количество правонарушителей, затягивающих с оплатой штрафов ГИБДД, ежегодно снижается. В 2022 году их было на 25% меньше, чем в 2021. В минувшем году мерами принудительного исполнения с лихачей взыскано более 170 млн рублей. В настоящее время на исполнении в подразделениях краевой службы судебных приставов находится свыше 110 тысяч исполнительных производств данной категории. В целях побуждения автолюбителей к своевременной оплате задолженностей судебные приставы Прикамья начинают информационную акцию «За руль — без долгов».