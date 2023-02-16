В Роскадастре Прикамья рассказали, как проверить чистоту сделки с недвижимостью после 1 марта

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 1 марта 2023 года данные о правообладателе недвижимого имущества в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) станут закрытыми для третьих лиц. Соответствующие изменения, призванные защитить персональные данные правообладателей, внесены Федеральным законом № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных». При этом Закон не касается правообладателей недвижимости, которые являются юридическими лицами. Сведения о них по-прежнему будут общедоступными и указываться в выписках из ЕГРН. О том, как узнать персональные данные собственника недвижимости и проверить юридическую чистоту сделки, рассказали специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.Для того чтобы идентифицировать правообладателя и узнать наличие зарегистрированных прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, перед покупкой или оформлением аренды рекомендуется заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Однако теперь персональные данные - Ф.И.О., дата рождения правообладателя либо лица, в пользу которого зарегистрировано обременение, в выписках из ЕГРН по-прежнему будут доступны:- самому владельцу и совладельцу недвижимости;- мужу или жене собственника;- арендатору недвижимости;- наследнику — после смерти собственника;- владельцу смежного земельного участка;- собственнику дома, стоящего на чужом участке;- собственнику земли, на которой стоит чужой дом;- человеку или юрлицу, у которого эта недвижимость находится в залоге;- арбитражному управляющему, если владелец находится на стадии банкротства;- кадастровому инженеру;- нотариусу, к которому обратился покупатель объекта;- представителю госорганов.Правообладатель недвижимости при необходимости сможет самостоятельно раскрыть свои персональные данные, подав соответствующее заявление в Росреестр, после чего они будут отображаться в выписках из ЕГРН, в том числе для третьих лиц. Подать заявление можно лично в офисах МФЦ или в банке, а в электронной форме через личный кабинет на сайте Росреестра: rosreestr.gov.ru или на портале Госуслуги gosuslugi.ru.В случае если правообладатель объекта недвижимости не желает раскрывать информацию о себе, то перед проведением сделки покупатель может попросить продавца заказать выписку из ЕГРН, подтверждающую его право собственности. Для целей сохранения возможности проверки «истории квартиры» закон предусматривает открытие сведений о предыдущих собственниках объекта при открытии сведений о действующем.Для защиты прав заявителей проверить достоверность выписки из ЕГРН можно будет с помощью специального QR-кода. Росреестром разработан цифровой инструмент, который станет доступен на официальном сайте ведомства (rosreestr.gov.ru) уже с 1 марта 2023 года. В настоящий момент сервис проходит тестирование. Заинтересованное лицо, которому будет передан документ, отсканировав QR-код, получит подтверждение представленных сведений либо их опровержение. Это исключит потенциальные риски при проведении сделки и гарантирует ее юридическую чистоту.Сведения из ЕГРН могут быть представлены по запросу нотариуса на основании письменного заявления и исключительно в целях защиты прав и законных интересов граждан. Основания для этого жестко регламентируются законом и предполагают полную ответственность нотариуса. Так, например, одному гражданину может понадобиться информация о том, кто является собственником квартиры сверху, если произошел залив его жилья, либо есть земельный спор по границе участка с соседом.Заказать выписку из ЕГРН можно, как и прежде – в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Росреестра или через единый портал оказания государственных услуг (Госуслуги), а в бумажном виде - в любом удобном офисе МФЦ.