Пермь на почтовых открытках можно увидеть в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

21 февраля в пермской краевой библиотеке им. Горького открылась выставка, посвященная 300-летию ПермиЭкспозиция «Пермь на почтовых открытках» приурочена ко Дню рождения пермской почты, который отмечается 21 февраля. Экспонаты рассказывают об архитектуре Перми, охватывая последние сто лет истории города. Многие здания, изображенные на открытках, сейчас существенно перестроены, часть из них вообще сохранилась только на почтовых карточках. Коллекция интересна для специалистов и для всех, кто интересуется старой купеческой дореволюционной Пермью.Организаторы назвали самые уникальные предметы выставки: это первая видовая открытка Перми 1900 года с изображением Дома Мешкова, изданная на французском языке к Международной промышленной выставке 1900 года в Париже, и открытка с изображением Мотовилихинских пушечных заводов из коллекции 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта - известного филателиста и автора некоторых почтовых марок США.Выставка продлится до 15 марта. Вход свободный, 12+. Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло).