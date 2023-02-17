«Горьковка» приглашает пермяков на лекции об искусстве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В начале недели в пермской краевой библиотеке им. Горького расскажут про историю художественного процесса в Перми и что такое уральский импрессионизм.20 февраля в 18:00 начнется лекция С. Федотовой «Пермь и художники» (16+). Публицист расскажет, как проходила первая художественная выставка в Перми; каким и где был первый монумент в городе; картина какого художника публиковалась на обложке журнала «Огонек» миллионным тиражом. Пойдет речь и о судьбах художников в Перми. Отдел краеведения «Горьковки» продемонстрирует книжную выставку, посвященную пермским художникам. Она будет экспонироваться по 21 марта.Зал совещаний (3 этаж, левое крыло).21 февраля в 18:30 состоится лекция С. Крюкова «Импрессионизм по-уральски» (16+). Искусствовед расскажет, можно ли определить местный колорит художественного стиля; почему популярен импрессионизм; как отличить произведения Эдуарда Мане от картин Клода Моне; как преображаются пермские реалии через оптику импрессионизма.С. Крюков окончил Академию художеств им. И. Репина. Выступал с докладами о российском изобразительном искусстве в Российской академии художеств, Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова. Работал директором художественной галереи, сотрудником государственного музея современного искусства.Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж).