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«Горьковка» приглашает пермяков на лекции об искусстве

12.54 Понедельник, 20 февраля 2023
Пермский край: новости дня
В начале недели в пермской краевой библиотеке им. Горького расскажут про историю художественного процесса в Перми и что такое уральский импрессионизм.

20 февраля в 18:00 начнется лекция С. Федотовой «Пермь и художники» (16+). Публицист расскажет, как проходила первая художественная выставка в Перми; каким и где был первый монумент в городе; картина какого художника публиковалась на обложке журнала «Огонек» миллионным тиражом. Пойдет речь и о судьбах художников в Перми. Отдел краеведения «Горьковки» продемонстрирует книжную выставку, посвященную пермским художникам. Она будет экспонироваться по 21 марта.

Зал совещаний (3 этаж, левое крыло).

21 февраля в 18:30 состоится лекция С. Крюкова «Импрессионизм по-уральски» (16+). Искусствовед расскажет, можно ли определить местный колорит художественного стиля; почему популярен импрессионизм; как отличить произведения Эдуарда Мане от картин Клода Моне; как преображаются пермские реалии через оптику импрессионизма.

С. Крюков окончил Академию художеств им. И. Репина. Выступал с докладами о российском изобразительном искусстве в Российской академии художеств, Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова. Работал директором художественной галереи, сотрудником государственного музея современного искусства.

Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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