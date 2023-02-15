При поддержке «Уралкалия» открылся центр единоборств в Березниках

Марина Тушина © Вечерние ведомости

17 февраля в г. Березники (Пермский край) состоялась торжественная церемония открытия многофункционального центра единоборств ПАО «Уралкалий». Он предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по спортивной борьбе, самбо, ММА, боксу, рукопашному бою и кроссфиту.В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий» Радмир Габдуллин и специальный гость - чемпион мира и Европы по самбо, победитель турнира Ural FC Кирилл Сидельников.Оснащение центра включает в себя высококачественное профессиональное оборудование для занятий спортом. Тренировки доступны для любого желающего. Для детей, участвующих в соревнованиях, занятия будут проходить на бесплатной основе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Новый зал единоборств - первый в регионе специализированный объект такого рода. В Пермском крае единоборства пользуются особой популярностью. Создателем центра является компания «Уралкалий». Со своей стороны, поддерживаем социально значимые инициативы наших предприятий. В прошлом году благодаря взаимодействию с предприятием мы успешно принимали крупный международный турнир по смешанным единоборствам. Желаю будущим воспитанникам нового центра и их тренерам высоких достижений!»Спортивный центр единоборств «Уралкалия» построен и сдан в 2023 году. В техническое оснащение входят октагон, борцовские ковры, силовые и кардиотренажеры, канат для лазания, груши для бокса и зона кроссфита.Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:«Мы заинтересованы в том, чтобы в регионах присутствия «Уралкалия» появлялись новые объекты социальной инфраструктуры, направленные на развитие детского спорта и формирование здорового образа жизни. Создание комфортных условий для жителей Березников и Соликамска является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании».