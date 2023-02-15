Возрастное ограничение 18+

При поддержке «Уралкалия» открылся центр единоборств в Березниках

20.19 Пятница, 17 февраля 2023
Пермский край: новости дня
17 февраля в г. Березники (Пермский край) состоялась торжественная церемония открытия многофункционального центра единоборств ПАО «Уралкалий». Он предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по спортивной борьбе, самбо, ММА, боксу, рукопашному бою и кроссфиту.

В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий» Радмир Габдуллин и специальный гость - чемпион мира и Европы по самбо, победитель турнира Ural FC Кирилл Сидельников.

Оснащение центра включает в себя высококачественное профессиональное оборудование для занятий спортом. Тренировки доступны для любого желающего. Для детей, участвующих в соревнованиях, занятия будут проходить на бесплатной основе.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Новый зал единоборств - первый в регионе специализированный объект такого рода. В Пермском крае единоборства пользуются особой популярностью. Создателем центра является компания «Уралкалий». Со своей стороны, поддерживаем социально значимые инициативы наших предприятий. В прошлом году благодаря взаимодействию с предприятием мы успешно принимали крупный международный турнир по смешанным единоборствам. Желаю будущим воспитанникам нового центра и их тренерам высоких достижений!»

Спортивный центр единоборств «Уралкалия» построен и сдан в 2023 году. В техническое оснащение входят октагон, борцовские ковры, силовые и кардиотренажеры, канат для лазания, груши для бокса и зона кроссфита.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:
«Мы заинтересованы в том, чтобы в регионах присутствия «Уралкалия» появлялись новые объекты социальной инфраструктуры, направленные на развитие детского спорта и формирование здорового образа жизни. Создание комфортных условий для жителей Березников и Соликамска является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Тушина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Верхняя Пышма принимает Первенство России по спортивному и боевому самбо среди юниоров
15 февраля 2023
С 15 февраля в Екатеринбурге стартует запись детей в загородные лагеря
14 февраля 2023
В столице Урала состоялась массовая гонка «Лыжни России»
11 февраля 2023
«Провинциальные танцы» придут в Музей андеграунда с книгой
08 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
20:19 При поддержке «Уралкалия» открылся центр единоборств в Березниках
14:51 Росреестр Прикамья провел мастер-класс для студентов-юристов колледжа ПГНИУ
12:36 Разработка ученых Пермского Политеха поможет избежать опасных осложнений сахарного диабета
10:21 В Прикамье предприниматель срочно продал дорогую недвижимость, чтобы уберечь ее от ареста за долги
13:03 Лазер ученых Пермского Политеха позволит более безопасно лечить рак
10:38 В Прикамье вновь засияют хрустальные звездочки
12:53 Сельхозпаи будут активнее вовлекаться в оборот
12:49 Ученые Пермского Политеха предложили способ автоматизировать управление речным транспортом
10:23 Судебные приставы Мотовилихинского района г. Перми помогли пермяку встретиться с сыном
13:00 Разработка Пермского Политеха позволит заменить дорогостоящие эксперименты на численное моделирование
12:57 В «Горьковке» научат кибербезопасности и отметят юбилей Жоржа Сименона
11:08 Судебные приставы Пермского края присоединились к акции «Безопасный интернет»
12:55 Формула ученых Пермского Политеха поможет сохранить леса
12:41 В «Горьковке» пермякам расскажут о путешествиях
10:48 Пермское оборонное предприятие выплатило исполнительский сбор после запрета на распоряжение имуществом
13:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как оплатить госпошлину за регистрацию прав на недвижимость
13:06 В Пермском Политехе импортозаместили «базу» для создания программной документации
10:25 ПАО «Сбербанк» наказан административными штрафами за навязчивость и оказание психологического давления
20:51 Депутат ЗС Силаев держит на контроле реконструкцию здания для общественного центра в Березниках
13:56 Росреестр Прикамья поясняет, возможна ли регистрация недвижимости с недействительным паспортом
13:49 Технология ученых Пермского Политеха позволит изготавливать магниевые корпуса ракет без дефектов
Все новости
18:06 Ростехнадзор расследует ЧП на заводе в Чапаевске, где после взрыва погиб человек
17:36 В Орловской области начальнику УГИБДД предъявлено обвинение по трем статьям УК
16:29 ТАСС: у задержанного на вокзале в Москве обнаружили несколько мин и взрывное устройство
16:22 Исследование: высокая зарплата не обязательно соответствует высокому интеллекту
15:29 В Госдуме предложили регулярно тестировать депутатов и сенаторов на наркотики
14:45 СМИ: у Курского вокзала задержан мужчина с «предметами, похожими на гранаты Ф-1»
14:03 МЧС: при крушении вертолета на Сахалине погибли два человека
13:42 Челябинский депутат получил 9 лет строгого режима по делу о взятке ноутбуками
12:37 МЧС: пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку
12:07 Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области
11:43 В ГД заявили, что заменять иностранные слова в русском языке будут не раньше 2025 года
11:08 Число жертв землетрясений в Турции превысило 38 тысяч
18:36 Госдума приняла закон об иностранных заимствованиях в русском языке и экспертизе документов
16:55 СК: в Красноярске после ударов полицейского умер задержанный, возбуждено уголовное дело
15:55 В Ливане протестующие жгут шины возле банков и перекрывают дороги
15:26 СМИ: сын Жириновского арестован на 15 суток за мелкое хулиганство
15:12 В Раменском 53-летнего учителя музыки подозревают в развращении учениц, он задержан
14:35 СК: в Ростове-на-Дону более 70 человек отравились едой из наборов правильного питания
13:22 В Карелии бывшие руководители колонии получили по 7 лет тюрьмы за избиение заключенного
12:24 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал, осужденный на 22 года, обжаловал приговор
12:14 Верховный суд РФ потребовал от регионов гуманизации уголовного правосудия
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK