Росреестр Прикамья провел мастер-класс для студентов-юристов колледжа ПГНИУ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 17 февраля, в Управлении Росреестра по Пермскому краю побывали гости – студенты-первокурсники, обучающиеся по специальности «Право и организация социального обеспечения» в колледже профессионального образования Пермского государственного национального исследовательского университета.Для ребят были организованы лекция и мастер-класс по проверке договоров при сделках с недвижимостью. Председатель Молодежного совета Управления Андрей Астапкин рассказал студентам о государственной гражданской службе в Управлении Росреестра, о деятельности и задачах ведомства.В теоретической части занятия выступила Ольга Еловикова, заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления, с рассказом о том, как правильно и безопасно оформить сделки об отчуждении недвижимого имущества: о требованиях к оформлению сделки (форме сделки), ее существенных условиях, запретах и ограничениях на совершение сделки, установленных законом.Анжелика Плотинская, заместитель директора по контингенту колледжа профессионального образования ПГНИУ, отметила особую важность таких занятий для студентов-юристов. «Сейчас у первокурсников как раз идут лекции по дисциплине «Основы гражданского права, сделки, договоры». Они получили уникальную возможность выступить в роли экспертов и найти ошибки в настоящих документах. Кроме того, мастер-класс, который провели сотрудники Управления, необходим для мотивационного определения. Уже сейчас каждый из студентов должен ответить на вопрос: «Кем я себя вижу в юридической профессии?» А через три года обучения в колледже выбрать соответствующий профиль: гражданское или уголовное право».Студенты в своих отзывах отметили важность практической части занятия, на которой «пришлось внимательно изучать договор, чтобы найти ошибки, скрытые в его тексте, например, понять, что в договоре купли-продажи жилого дома нет существенных условий договора, а договор дарения доли в квартире не удостоверен нотариусом» и «действительно можно было почувствовать себя в роли настоящего юриста».На следующей неделе такой мастер-класс будет проведен и для студентов-старшекурсников юридического факультета ПГНИУ.