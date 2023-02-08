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В Прикамье предприниматель срочно продал дорогую недвижимость, чтобы уберечь ее от ареста за долги

10.21 Пятница, 17 февраля 2023
Пермский край: новости дня
В отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя задолженности по договору поставки и пени за неисполнение обязательств в размере более 5,5 млн рублей в пользу организации, осуществляющей оптовую торговлю оборудованием.

Зная о наличии крупного долга, бизнесмен добровольно его не погашал. При этом в собственности у должника имелся ряд объектов недвижимости. Через день после уведомления о возбуждении исполнительного производства он продал офисное помещение площадью 305 кв. м.

Судебный пристав подготовил и направил в суд исковое заявление о признании сделки недействительной. Узнав о том, что назначено заседание по рассмотрению иска, должник самостоятельно произвел обратно перерегистрацию права собственности на спорный объект, предоставив судебному приставу подтверждающие документы. В настоящее время на помещение наложен арест, произведена оценка, идет подготовка к его принудительной реализации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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