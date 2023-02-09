В Прикамье вновь засияют хрустальные звездочки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае стартует региональный этап Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки - 2023». По традиции в нем участвуют дети из семей прикамских судебных приставов, ребята, чьи родители служат в иных правоохранительных органах края, а также воспитанники домов-интернатов.Основными задачами творческого состязания являются не только содействие эстетическому развитию детей, формирование их художественного вкуса, но и воспитание в подрастающем поколении патриотических чувств и гражданской ответственности за процветание Родины, национальной гордости за великое прошлое своей страны. В этом году, как и много лет подряд, конкурс проводится по трем номинациям: вокал, хореография и исполнительское творчество.Победители будут определяться жюри по таким критериям, как создание сценического образа, техника исполнения, эмоциональность и артистизм, уровень художественного вкуса, оригинальность исполнения и качество музыкального сопровождения.Видео с выступлениями победителей регионального этапа будут отправлены в г. Москву, где известные артисты, певцы и культурные деятели России выберут лучших из лучших, достойных представлять малую родину на итоговом гала-концерте.Уже 16-й год конкурс «Хрустальные звездочки» собирает под своим крылом множество талантливых детей на безвозмездной основе. Это один из немногих творческих конкурсов в стране, который не требует первоначальных взносов. Мало того, все победители награждаются бесплатной путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок», где у ребят есть великолепная возможность реализовать свои творческие способности, принять участие в интересных и полезных мастер-классах, познакомиться с выдающимися людьми, найти новых друзей и укрепить здоровье.