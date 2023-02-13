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Сельхозпаи будут активнее вовлекаться в оборот

12.53 Среда, 15 февраля 2023
Пермский край: новости дня
В Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» внесены изменения, направленные на вовлечение в оборот невостребованных земельных долей.

С 2023 года изменены критерии отнесения земельной доли к невостребованной земельной доле, а с 2025 года изменится порядок прекращения права частной собственности на невостребованные земельные доли.

Поясним, под невостребованными понимаются земельные доли, которыми собственник не распоряжается в течение трех лет и более подряд либо если о таком собственнике отсутствуют какие-либо сведения. При этом права на указанную земельную долю не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

«Предоставление паев в колхозных землях членам колхозов осуществлялось в 1990-е годы в рамках земельной реформы. Многие такие участки не просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. — Большинство пайщиков фактически не используют эти земли, участки зарастают бурьяном. В идеале каждый гектар должен обрабатываться и приносить пользу. При этом законодательные механизмы должны быть понятны и прозрачны, чтобы не допускать злоупотреблений».

Установлена обязанность местных органов утвердить список невостребованных земельных долей в случае, если такой список не был утвержден общим собранием участников долевой собственности. До внесения поправок муниципалитеты были вправе, но не обязаны утверждать в подобной ситуации список невостребованных земельных долей.

Вместе с тем, если владельцы земельных долей считают, что их земельные участки необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, то они вправе направить письменное возражение в местную администрацию и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. Данные возражения являются основанием для исключения их долей из списка невостребованных земельных долей.

С момента признания земельных долей невостребованными орган местного самоуправления вправе принимать участие в общем собрании участников долевой собственности от имени лиц, чьи доли признаны невостребованными.

Кроме того, органы местного самоуправления до 1 января 2025 года могут обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.

После 1 января 2025 года невостребованные земельные участки автоматически перейдут в муниципальную собственность, во внесудебном порядке в силу самого факта признания земельной доли невостребованной.

Кроме того, из определения невостребованных земельных долей исключены доли, собственники которых умерли, а наследники по той или иной причине не вступили в права наследования. Земельные доли, собственники которых умерли, фактически признаются выморочным имуществом, то есть имуществом, оставшимся после умершего лица, на которое никто не претендует или не может претендовать по праву наследования. Выморочное имущество переходит в собственность государства.

Что же делать владельцам земельной доли? Если земля действительно нужна, следует зарегистрировать право собственности на нее в Едином государственном реестре недвижимости, чтобы в дальнейшем распоряжаться ею на законных основаниях. Если владелец земельного пая не планирует использовать его по назначению, тогда можно отказаться от него, обратившись в Росреестр через МФЦ. Госпошлину за отказ от пая платить не нужно. Одновременно регистрируется право муниципалитета на этот пай.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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