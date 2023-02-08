Судебные приставы Пермского края присоединились к акции «Безопасный интернет»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках Всемирного дня безопасного Интернета Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю напоминает гражданам о необходимости использования только официальных источников информации для получения достоверных сведений об исполнительных производствах. На сегодняшний день ими являются Единый портал государственных услуг, сервис «Банк данных исполнительных производств», а также голосовой бот «Полина» на номере 8 8003030000.Для получения информации о наличии или отсутствии задолженности достаточно зайти на официальный сайт ГУФССП России по Пермскому краю и воспользоваться разделом «Банк данных исполнительных производств», ввести фамилию, имя и дату рождения человека, название предприятия или номер исполнительного производства.Система предоставляет довольно исчерпывающую информацию: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.Кнопка «оплатить» в сервисе «Банк данных исполнительных производств» переводит пользователя в Госуслуги, но те, кто не привык или не доверяет электронным системам оплаты, могут распечатать сформированную сервисом квитанцию с уже заполненными полями реквизитов, QR-кодом и выплатить долг в банке.Помимо оплаты долга портал Госуслуг предлагает широкий спектр возможностей. Пользователи суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» могут подавать электронные заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в порядке подчиненности. В личном кабинете можно получить ответы на вопросы, возникающие по основным жизненным ситуациям, когда требуется обращение к судебным приставам. Должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа, вернуть излишне удержанные денежные средства. Взыскатели могут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника и др.