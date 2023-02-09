Формула ученых Пермского Политеха поможет сохранить леса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Несмотря на развитие «зеленых» технологий, лесная промышленность остается важной отраслью хозяйственной деятельности. Лесные плантации обеспечивают производство целлюлозы, строительных материалов, мебели и т.д. Но за последние 40 лет площадь российских лесов сократилась почти на 11 миллионов гектаров. Поэтому концепция бережного пользования актуальна для лесной промышленности. Ученые Пермского Политеха с коллегами из Архангельска, Екатеринбурга, Москвы, Петрозаводска, Хабаровска и Якутска составили математическую модель, которая позволит сохранить леса в условиях активной хозяйственной деятельности человека. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».Статья опубликована в журнале «Forest Science And Technology» (2022).Отечественная лесная промышленность сталкивается сегодня с такими проблемами, как истощение собственных ресурсов, удорожание деревообрабатывающего оборудования и усиление конкуренции, вызванное предложением тропической древесины. Это вынуждает производителей активизировать вырубки лесов, нанося вред экосистеме. Чтобы сбалансировать интересы промышленности и экологии, исследователи составили математическую модель, которая позволяет рассчитать наиболее благоприятный режим вырубки. Она учитывает такие факторы, как выбросы выхлопных газов, гибель молодых деревьев, деградация верхнего слоя почвы, интенсивность транспортировки древесины и т.д. Математически описан весь комплекс параметров, влияющих на состояние лесного массива: от высоты деревьев до технологий лесозаготовок. Апробация модели проведена на данных о лесном массиве Дальневосточного федерального округа.— Учитывая породный состав деревьев в ДВФО, возраст древостоя и топографию, оптимальная стратегия рубок будет включать 10-30% сплошных, 70-90% выборочных и 20-35% постепенных рубок. Этот вариант позволит сохранить максимальное биологическое разнообразие региональной флоры и обеспечит непрерывный процесс вырубки, — комментирует полученные результаты профессор кафедры «Автомобильные дороги и мосты», доцент, доктор технических наук Альберт Бургонутдинов.Рассчитывая стратегию вырубки для ДВФО, ученые учли показатели загрязнения воздуха, потребления энергии, снижения качества древесины, деградации верхнего слоя почвы и способность системы лесозаготовок сохранять подрост. Все эти факторы должны приниматься во внимание при лесозаготовке, так как вырубка оказывает комплексное воздействие на видовое богатство.Предложенная формула расчета носит универсальный характер, ее можно применить для подбора стратегии вырубки в любом регионе. Применение модели позволит сохранить леса даже при растущих запросах экономики.