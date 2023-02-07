Возрастное ограничение 18+

В «Горьковке» пермякам расскажут о путешествиях

12.41 Понедельник, 13 февраля 2023
Пермский край: новости дня
На этой неделе пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на встречи с путешественниками.

13 февраля в 18:00 состоится презентация книги В. Посохина «За гранью познания» (16+). Это сборник рассказов о необъяснимых и загадочных явлениях, результат впечатлений автора от путешествий. География - от Полярного Урала на севере до Памира на юге, от Сахалина и Приморья на востоке до Карпат и Карелии на западе. Автор пишет также об армейских приключениях и историях, связанных с живописью. В издание вошли авторские стихи, песни, цитаты и афоризмы, собранные за 20 лет.

Владимир Посохин – живописец, член Союза художников России и международной ассоциации изобразительных искусств. Постоянный участник районных, городских, краевых выставок, трижды номинант Строгановской премии в области культуры и искусства.

Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок: 236-22-82.

16 февраля в 18:30 встреча Клуба путешественников и волонтеров, тема «Пешком по Израилю. Часть 2» (12+). Пермский инструктор по туризму Валентин Мурзаев расскажет о своих пешеходных путешествиях по Израилю. За три года он прошел большую часть Национальной Израильской тропы, всю Иерусалимскую тропу, тропу Иисуса Христа, многочисленные маршруты в национальных парках и заповедниках страны. Участники встречи увидят фотографии побережья четырех морей (Средиземного, Красного, Мертвого и Галилейского), пейзажи Галилейских, Иерусалимских, Эйлатских гор, пустынь Негев и Иудейской, окрестностей Иерусалима, Хайфы, Нетании и других городов.

Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок: 238-35-37.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Всероссийская научно-практическая конференция пройдет в Екатеринбурге
07 февраля 2023
Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA начали искать художников на 2023 год
07 февраля 2023
Известный писатель собирается привезти в Екатеринбург новую книгу
06 февраля 2023
Стартовал прием работ на I Всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор
09 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:55 Формула ученых Пермского Политеха поможет сохранить леса
12:41 В «Горьковке» пермякам расскажут о путешествиях
10:48 Пермское оборонное предприятие выплатило исполнительский сбор после запрета на распоряжение имуществом
13:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как оплатить госпошлину за регистрацию прав на недвижимость
13:06 В Пермском Политехе импортозаместили «базу» для создания программной документации
10:25 ПАО «Сбербанк» наказан административными штрафами за навязчивость и оказание психологического давления
20:51 Депутат ЗС Силаев держит на контроле реконструкцию здания для общественного центра в Березниках
13:56 Росреестр Прикамья поясняет, возможна ли регистрация недвижимости с недействительным паспортом
13:49 Технология ученых Пермского Политеха позволит изготавливать магниевые корпуса ракет без дефектов
10:02 Судебные приставы Прикамья убедили мать забрать ребенка из детского дома
12:48 Материалы фонда данных землеустройства теперь предоставляет Роскадастр
12:45 Ученые Пермского Политеха получили автомобильное топливо из гудрона
10:02 Более 77 млн рублей штрафов взыскано за год в Прикамье с любителей пьяной езды
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали самоочищающийся фильтр
13:03 «Горьковка» представляет кино и абстрактное искусство
10:06 «Уралкалий» вошел в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла
09:45 Два прикамских предприятия расплатились с сотрудниками под контролем судебных приставов
13:42 Как обезопасить свою недвижимость от мошенников, поясняет Росреестр Прикамья
13:35 Новый антибиотик ученых Пермского Политеха показал эффективность против «больничных» микроорганизмов
12:57 Краеведы и музыканты приглашают пермяков в «Горьковку»
11:17 Чтобы скрыться от родительских обязанностей, должник из Перми сменил фамилию и место жительства
Все новости
16:03 Актер Ефремов отозвал свое ходатайство о замене срока на принудительные работы
15:31 ВЦИОМ: больше половины россиян доверяют центральному телевидению
14:59 В Вологодской области горел участок газопровода Трансгаз-Ухта
14:30 Число жертв землетрясений в Турции выросло до 31 643
11:34 Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло до 14
11:11 В Казахстане вооруженный девятиклассник ранил в школе троих учеников
23:38 Беременных россиянок задержали в аэропорту Буэнос-Айреса из-за подозрений в «лжетуризме»
18:22 Тюменского учителя подозревают в интимной переписке с детьми, он заключен под стражу
18:07 В Нижневартовске учитель осужден за совращение школьниц, по делу допрошены более 110 человек
17:01 В Краснодаре полицейского поместили под домашний арест после смерти задержанного
15:39 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:11 В Новосибирске арестован второй фигурант дела о взрыве газа в жилом доме
14:30 Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года колонии
14:26 В турецком Хатае спасатели обнаружили тела двоих россиян
13:47 Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске
18:49 СК: по делу о взрыве газа в Новосибирске задержаны два человека, которые представлялись сотрудниками газовой службы
14:30 В Ростове-на-Дону при пожаре в ИК погибли двое осужденных
14:02 МЧС: в Новосибирске из-под завалов обрушившегося подъезда спасатели вынесли кота
13:45 В Новосибирске найдено тело пятого погибшего при взрыве газа в жилом доме
12:32 Новосибирский губернатор заявил, что пятиэтажку после взрыва газа восстанавливать не будут
11:45 В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Новосибирске
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK