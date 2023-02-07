В «Горьковке» пермякам расскажут о путешествиях

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этой неделе пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на встречи с путешественниками.13 февраля в 18:00 состоится презентация книги В. Посохина «За гранью познания» (16+). Это сборник рассказов о необъяснимых и загадочных явлениях, результат впечатлений автора от путешествий. География - от Полярного Урала на севере до Памира на юге, от Сахалина и Приморья на востоке до Карпат и Карелии на западе. Автор пишет также об армейских приключениях и историях, связанных с живописью. В издание вошли авторские стихи, песни, цитаты и афоризмы, собранные за 20 лет.Владимир Посохин – живописец, член Союза художников России и международной ассоциации изобразительных искусств. Постоянный участник районных, городских, краевых выставок, трижды номинант Строгановской премии в области культуры и искусства.Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок: 236-22-82.16 февраля в 18:30 встреча Клуба путешественников и волонтеров, тема «Пешком по Израилю. Часть 2» (12+). Пермский инструктор по туризму Валентин Мурзаев расскажет о своих пешеходных путешествиях по Израилю. За три года он прошел большую часть Национальной Израильской тропы, всю Иерусалимскую тропу, тропу Иисуса Христа, многочисленные маршруты в национальных парках и заповедниках страны. Участники встречи увидят фотографии побережья четырех морей (Средиземного, Красного, Мертвого и Галилейского), пейзажи Галилейских, Иерусалимских, Эйлатских гор, пустынь Негев и Иудейской, окрестностей Иерусалима, Хайфы, Нетании и других городов.Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок: 238-35-37.