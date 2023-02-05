Пермское оборонное предприятие выплатило исполнительский сбор после запрета на распоряжение имуществом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С ФКП «Пермский пороховой завод» взыскано более 750 тысяч рублей исполнительского сбора, вынесенного судебным приставом за несвоевременное исполнение решения суда.Напомним, в декабре прошлого года мерами принудительного исполнения с пермского оборонного предприятия было взыскано более 14 млн рублей задолженности в пользу ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш». Между предприятиями был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению трансформаторных подстанций, выполнение обязательств по которому впоследствии стало предметом многочисленных судебных разбирательств. В конечном итоге суд встал на сторону НПО «Техномаш». Сумма задолженности была перечислена взыскателю после истечения срока для добровольного исполнения решения суда, в связи с чем в отношении ФКП «Пермский пороховой завод» было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, выделенное в отдельное исполнительное производство.Так как предприятие вновь не торопилось исполнять требования исполнительного документа, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих ему 73 транспортных средств. После этого ФКП «Пермский пороховой завод» все-таки решило окончательно избавиться от правового статуса должника. Более 750 тысяч рублей перечислены в бюджет. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.