Росреестр Прикамья разъясняет, как оплатить госпошлину за регистрацию прав на недвижимость

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За процедуру государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрена государственная пошлина, размеры которой определены Налоговым кодексом Российской Федерации.За предоставление услуги по государственному кадастровому учету плата не взимается.Пошлину за регистрацию права собственности при купле – продаже, ипотеке, дарении недвижимости оплачивают и физические, и юридические лица. Как правило, пошлину оплачивает покупатель, если покупателей несколько, они могут разделить расходы. Если заявление подается в бумажной форме, то к заявлению на регистрацию перехода прав на недвижимость прикладывается квитанция об оплате госпошлины.Оплатить государственную пошлину при подаче заявления в электронном виде нужно после подачи заявления и получения от Росреестра информации о ее начислении. Росреестр направляет также уникальный идентификатор начисления (УИН), который нужно обязательно указать при оплате.Зачем УИН? Он помогает однозначно идентифицировать платеж в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.Важно. Если через пять дней после подачи заявления данные об уплате госпошлины будут отсутствовать в информационной системе, а документ об ее уплате не представлен заявителем, то орган регистрации прав обязан вернуть заявление и документы без рассмотрения.Государственную пошлину за регистрацию права собственности можно оплатить в любом отделении банка или в МФЦ наличными или безналичными средствами. При оплате через терминал или банкомат потребуется выбрать соответствующую услугу и поставщика услуги - Росреестр, ввести Ф.И.О., а также указанные в квитанции реквизиты. Оплату можно внести также онлайн в личных кабинетах интернет-банкинга.Существуют льготные категории граждан, которые освобождены от уплаты госпошлины.1) Ветераны Великой Отечественной войны при предоставлении соответствующего удостоверение установленного образца.2) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при их обращении за государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним.3) Физические лица, признаваемые малоимущими в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, за совершение действий, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением государственной регистрации ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество.Что делать, если необходимо вернуть государственную пошлину? Подать заявление о возврате госпошлины. Можно обратиться лично в МФЦ или направить заявление по Почте России.Также реализована возможность подачи заявления о возврате излишне уплаченных денежных средств через личный кабинет на сайте Росреестра. Для этого необходимо зайти в раздел «Мои услуги и сервисы»/ «Услуги», нажать на закладку «Иное» и из выпадающего списка выбрать услугу «Возврат платы и государственной пошлины». Следуя подсказкам, заполнить заявление, указав данные о заявителе, платеже, подлежащем возврату, прикрепить необходимые документы и подписать заявление перед отправкой усиленной квалифицированной электронной подписью.