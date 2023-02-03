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Росреестр Прикамья разъясняет, как оплатить госпошлину за регистрацию прав на недвижимость

13.11 Пятница, 10 февраля 2023
Пермский край: новости дня
За процедуру государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрена государственная пошлина, размеры которой определены Налоговым кодексом Российской Федерации.

За предоставление услуги по государственному кадастровому учету плата не взимается.

Пошлину за регистрацию права собственности при купле – продаже, ипотеке, дарении недвижимости оплачивают и физические, и юридические лица. Как правило, пошлину оплачивает покупатель, если покупателей несколько, они могут разделить расходы. Если заявление подается в бумажной форме, то к заявлению на регистрацию перехода прав на недвижимость прикладывается квитанция об оплате госпошлины.

Оплатить государственную пошлину при подаче заявления в электронном виде нужно после подачи заявления и получения от Росреестра информации о ее начислении. Росреестр направляет также уникальный идентификатор начисления (УИН), который нужно обязательно указать при оплате.

Зачем УИН? Он помогает однозначно идентифицировать платеж в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Важно. Если через пять дней после подачи заявления данные об уплате госпошлины будут отсутствовать в информационной системе, а документ об ее уплате не представлен заявителем, то орган регистрации прав обязан вернуть заявление и документы без рассмотрения.

Государственную пошлину за регистрацию права собственности можно оплатить в любом отделении банка или в МФЦ наличными или безналичными средствами. При оплате через терминал или банкомат потребуется выбрать соответствующую услугу и поставщика услуги - Росреестр, ввести Ф.И.О., а также указанные в квитанции реквизиты. Оплату можно внести также онлайн в личных кабинетах интернет-банкинга.

Существуют льготные категории граждан, которые освобождены от уплаты госпошлины.
1) Ветераны Великой Отечественной войны при предоставлении соответствующего удостоверение установленного образца.
2) Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при их обращении за государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3) Физические лица, признаваемые малоимущими в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, за совершение действий, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением государственной регистрации ограничений (обременении) прав на недвижимое имущество.

Что делать, если необходимо вернуть государственную пошлину? Подать заявление о возврате госпошлины. Можно обратиться лично в МФЦ или направить заявление по Почте России.

Также реализована возможность подачи заявления о возврате излишне уплаченных денежных средств через личный кабинет на сайте Росреестра. Для этого необходимо зайти в раздел «Мои услуги и сервисы»/ «Услуги», нажать на закладку «Иное» и из выпадающего списка выбрать услугу «Возврат платы и государственной пошлины». Следуя подсказкам, заполнить заявление, указав данные о заявителе, платеже, подлежащем возврату, прикрепить необходимые документы и подписать заявление перед отправкой усиленной квалифицированной электронной подписью.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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