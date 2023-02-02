В Пермском Политехе импортозаместили «базу» для создания программной документации

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Большинство заводов и предприятий стараются по максимуму автоматизировать трудоемкие процессы, чтобы повышать свою эффективность, следовательно, доход. То же самое происходит и в сфере пищевых производств, для которой сегодня активно создаются различные программы, упрощающие работу персонала или полностью исключающие человеческий фактор. Разработчики Пермского Политеха создали импортозамещающую веб-систему принятия решений, предоставляющую функции создания, редактирования, контроля качества программной документации. Благодаря технологии программисты смогут с легкостью создавать программные продукты, опираясь на регламент, принятый в каждой конкретной организации.Исследование опубликовано в сборнике научных докладов III Международной конференции – выставки «Фабрика будущего: переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам для отраслей пищевой промышленности», прошедшей в Российском биотехнологическом университете (РОСБИОТЕХ) в 2022 г. Программа разработана в рамках научно-технического проекта при поддержке стипендии президента РФ молодым ученым и аспирантам (№ стипендии СП-100.2018.5), назначенной Советом по грантам президента Российской Федерации. Разработка выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».Создание программной документации является неотъемлемой составляющей процесса разработки информационных систем. В настоящее время для тестирования и исправления дефектов в приложениях используются зарубежная система QAComplete и ее аналоги, однако и у нее есть ряд недостатков, что не позволяет программистам работать эффективно. Созданная политехниками веб-система предоставляет разработчикам и тестировщикам мощные инструменты для взаимодействия, отслеживания хода работы, составления отчетов по результатам тестирования и исправления недостатков, в результате чего программисты предприятий смогут с легкостью создавать программы контроля сырья и запасов продукции на складах, оценки расходов, контроля валовой прибыли и расчета рентабельности каждого вида продукции и другие.– Сама веб-система позволяет гибко управлять процессом разработки программной документации при создании приложений. Есть возможность отслеживать состояние документации в процессе работы над ней. Важной особенностью является возможность контроля и оценки качества документов, составленных начинающими специалистами - процесс тестирования может осуществляться большим коллективом, и требуется обучение новых сотрудников (например, студентов или выпускников вузов, техникумов) составлению документов в соответствии с регламентами, принятыми в каждой конкретной организации, – рассказывает один из разработчиков, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха, кандидат технических наук Иван Полевщиков.В качестве примера в исследовании описан процесс разработки на базе веб-системы программной документации для приложения «Определение оптимального рациона питания». Задачами программы является определение рекомендуемой суточной нормы потребления создаваемого на предприятии продукта. Технология будет контролировать официальные нормативы потребления и регламенты пищевой ценности с точки зрения их соответствия целям приобретения и заявленным потребительским свойствам, рецептурам, техническим условиям. Для этого в приложение будет вводиться перечень и количество всех питательных веществ, данные о минимальной суточной потребности человека в каждом типе питательных веществ, данные о весе и калорийности будущего продукта.В разработке «базы» для создания программной документации приняли участие ученые Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского и РОСБИОТЕХ. При желании веб-систему можно применять не только на пищевой, легкой, электронной промышленности, а также на кафедрах вузов при выполнении научно-технических проектов, включающих разработку ПО. Технология способна решить задачи импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны, считают исследователи.