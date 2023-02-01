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Материалы фонда данных землеустройства теперь предоставляет Роскадастр

12.48 Среда, 8 февраля 2023
Пермский край: новости дня
С 12 декабря 2022 года Управление Росреестра по Пермскому краю прекратило предоставлять услугу по выдаче материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, в связи с передачей этих полномочий в филиал ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.

В ГФДЗ содержатся материалы:
- картографический материал на территорию населенных пунктов масштаба 1:2 000 и на межселенную территорию земель Пермского края масштаба 1:10 000;
- землеустроительные дела по межеванию земельных участков, созданные до 01.03.2008;
- карты (планы) границ зон с особыми условиями использования территории;
- проекты территориального землеустройства и другие документы;
- землеотводные дела, подготовленные в годы земельной реформы и содержащие сведения об установлении границ;
- проекты внутрихозяйственного землеустройства, содержащие материалы организации использования земель сельскохозяйственных предприятий (1986-1996 годов);
- материалы по передаче земель в ведение сельских Советов 1991-1993 годов;
- материалы инвентаризации земель;
- материалы почвенных, геоботанических обследований, материалы вычисления площадей сельскохозяйственных угодий, проекты организации рационального использования земель 1980-1990 годов.

Материалы ГФДЗ предоставляются по запросам любых лиц бесплатно в виде копий, выписок или выкопировок. Оригиналы документов предоставляются только на ознакомление в офисе выдачи документов.

Направить заявление по установленной форме можно на адрес электронной почты: gfdz@59.kadastr.ru.

Также можно обратиться лично в офисы приема-выдачи документов по адресам:
- г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 244а;
- с. Барда, ул. 1 Мая, д. 8;
- г. Березники, ул. Ленина, д. 61;
- г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 10;
- г. Лысьва, ул. Мира, д. 26;
- г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 63;
- г. Оса, ул. Степана Разина, д. 81;
- г. Оханск, ул. Красная, д. 1в;
- г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5.

Заявление о предоставлении в пользование документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, - приложение №3 к Приказу Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 № 376 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по предоставлению государственной услуги «Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства». Находится в общем доступе на интернет-ресурсах.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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