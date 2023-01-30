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Более 77 млн рублей штрафов взыскано за год в Прикамье с любителей пьяной езды
Пермский край: новости дня
Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из тяжких нарушений Правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Однако многие водители, будучи уверенными в своей безнаказанности, по-прежнему продолжают садиться за руль под влиянием спиртного.
В 2022 году на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 7 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что на 5 % меньше, чем в 2021-ом. Тенденция к снижению поступления исполнительных производств данной категории наблюдается уже второй год подряд.
В целях принудительного взыскания штрафов за нетрезвую езду арестовано имущество у 311 должников на общую сумму более 23 млн рублей. Временно ограничен выезд из Российской Федерации более 1,5 тысячам правонарушителям.
В результате применения мер принудительного исполнения окончено и прекращено в минувшем году более 4 тысяч исполнительных производств данной категории. В общей сложности с должников взыскано более 77 млн рублей.
ГУФССП России по Пермскому краю предупреждает: совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения признается отягчающим ответственность обстоятельством. Поэтому, прежде чем, употребив спиртное, сесть за руль, необходимо думать не о том, как бы избежать встречи с сотрудником ГАИ, а о возможных, более тяжких последствиях, связанных с управлением источником повышенной опасности. Самонадеянность в данном случае может иметь роковые последствия как для лица, управляющего транспортным средством, так и для иных участников дорожного движения.
В 2022 году на исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 7 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что на 5 % меньше, чем в 2021-ом. Тенденция к снижению поступления исполнительных производств данной категории наблюдается уже второй год подряд.
В целях принудительного взыскания штрафов за нетрезвую езду арестовано имущество у 311 должников на общую сумму более 23 млн рублей. Временно ограничен выезд из Российской Федерации более 1,5 тысячам правонарушителям.
В результате применения мер принудительного исполнения окончено и прекращено в минувшем году более 4 тысяч исполнительных производств данной категории. В общей сложности с должников взыскано более 77 млн рублей.
ГУФССП России по Пермскому краю предупреждает: совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения признается отягчающим ответственность обстоятельством. Поэтому, прежде чем, употребив спиртное, сесть за руль, необходимо думать не о том, как бы избежать встречи с сотрудником ГАИ, а о возможных, более тяжких последствиях, связанных с управлением источником повышенной опасности. Самонадеянность в данном случае может иметь роковые последствия как для лица, управляющего транспортным средством, так и для иных участников дорожного движения.
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